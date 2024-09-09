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CHP Lideri Özgür Özel'den Taziye Telefonu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Batı Şeria'da yaşamını yitiren aktivist Eygi'nin ailesine başsağlığı diledi.

Yayın Tarihi: 09.09.2024 11:51
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 11:51
CHP Lideri Özgür Özel'den Taziye Telefonu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Taziye Telefonu ile Aileyi Ziyaret Etti

CHP'nin önde gelen ismi Özgür Özel, Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından hayatını kaybeden sivil aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin ailesini telefonla arayarak başsağlığı diledi.

Eygi Ailesine Destek

Özel, görüşme sırasında, Ayşenur Ezgi Eygi'nin cesaretinin ve Filistin halkının haklı davasına olan bağlılığının takdire şayan olduğunu ifade etti. Özel'in açıklamalarına göre, Eygi'nin gösterdiği cesaret, birçok devletin yapmadığı bir duruş olarak değerlendirildi.

Aktivist Eygi'nin ailesinin acısına ortak olan CHP lideri, onlara destek olması gerektiğini de vurguladı ve hislerini paylaştı.

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