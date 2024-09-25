CHP Lideri Özgür Özel, Dünya Eczacılar Günü'nü Kutladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Anlamlı Kutlama

25 Eylül Dünya Eczacılar Günü, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel tarafından özel bir mesajla kutlandı.

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Genel Başkan Özel, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Büyük bir özveriyle ülkemizin dört bir yanında görev yapan değerli meslektaşlarımın 25 Eylül Dünya Eczacılar Günü'nü kutluyor, mensubu olmaktan gurur duyduğum eczacılık mesleğinin tüm üyelerini saygı ile selamlıyorum." ifadelerini kullandı.

Bu anlamlı mesaj, eczacıların sağlık alanındaki önemli rollerine dikkat çekiyor.