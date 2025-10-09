CHP Lideri Özgür Özel: Gazze Ateşkesi ve Madrid‑Brüksel Temasları

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Gazze Ateşkesi ve Yurtdışı Temasları Öncesi Açıklama

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İspanya ve Belçika temasları öncesinde İstanbul Havalimanı'nın VIP Salonunda basın açıklaması yaptı. Özel, Gazze'de sağlanan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşması, Madrid ve Brüksel programı ile Türkiye gündemine dair değerlendirmelerde bulundu.

Ateşkes değerlendirmesi

Özel, Gazze'de varılan mutakabatla ilgili olarak, "Bir anlaşmaya varılmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Ateşkes varsa biz orada varız bir kere. Çünkü ateşkes varsa çocuk ölümü yoktur, kadın ölümü yoktur, masum sivillerin ölümü yoktur. Bundan sonra can kaybı yaşanmayacak olmasından, başarıya ulaşması durumunda elbette memnuniyetle karşılıyoruz." dedi.

Türkiye tarafından insani yardım, hızlı ve etkin tıbbi desteğin sağlanmasının önemine vurgu yapan Özel, "Türkiye'nin bu konuda bir katkısı olabilecekse biz CHP olarak bu katkıya, desteğe hazırız bugünden." ifadelerini kullandı.

Özel, Gazze'nin yönetimi ve güvenliğiyle ilgili kaygılarını da dile getirerek, "Halen daha Gazze'nin tamamının Filistinlilere bırakılmayıp, orada bir İsrail gücünün bulundurulacak olması endişe vericidir. Gazze Şeridi, Filistinlilerindir ve Filistinlilere bırakılmalıdır." diye konuştu.

Madrid'deki Sosyalist Enternasyonal ve Brüksel programı

Özel, Madrid'de 2 gün sürecek Sosyalist Enternasyonal'in 'Prezidyum' toplantısına katılacağını, toplantının ana gündeminin İsrail'in Gazze'deki politikaları olacağını belirtti. Özel, Sosyalist Enternasyonal Başkanı ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez başta olmak üzere konferansta Filistin konusunda güçlü destek veren isimlerle bir araya geleceğini söyledi.

Madrid temaslarının ardından Brüksel'e geçeceklerini ve 12 Ekim'de burada bir miting gerçekleştireceklerini kaydetti.

Uyuşturucu operasyonuna sert eleştiri

Özel, dün gerçekleştirilen ve çok sayıda ünlü ismin hedef alındığı uyuşturucu operasyonuna ilişkin, operasyonu "utanç verici" olarak nitelendirdi. Açıklamasında operasyonun hukuki karşılığının olmadığını, girişimin aile hayatına, özel hayata ve konut güvenliğine saldırı ile itibar suikastı olduğunu söyledi.

Özel, operasyon bağlamında örnek vererek, "4 Eylül günü Meriç Alkan Keskin'in kızı Güneş dünyaya geldi. Güneş bebeği annesi 32 gündür emziriyor. Dün Meriç Hanım'ı aldılar, jandarmayla götürdüler. Eşi elinde süt pompasıyla geldi..." dedi ve uygulamanın insan onurunu zedelediğini vurguladı.

TBMM, sloganlar ve komisyon çalışmaları

DEM Parti TBMM Grup Toplantısı'nda atılan Abdullah Öcalan lehine sloganlar ve TBMM'de kurulması tartışılan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun İmralı'ya gitmesi halinde CHP'nin tutumuna dair Özel, sürecin usulünün önemli olduğunu söyledi.

Özel, "Meclis Komisyonu böyle bir şeyi gündemine alacaksa bir alsın, görelim... AK Parti önce kendi tutumunu belirlesin" diyerek, komisyonun sayısı ve kimlerin yer alacağının netleşmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca TBMM çatısı altında slogan atılmasına hiçbirinin müsamaha göstermesinin doğru olmadığını ifade etti.

AİHM kararına ilişkin eleştiri

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Selahattin Demirtaş hakkında verdiği kararla ilgili olarak Özel, itiraz talebini "son derece yanlış" bulduğunu söyledi. Özel, AİHM kararlarının Türkiye açısından bağlayıcı olduğunu hatırlatarak, "Bu kararların tanınıp, başta Sayın Kavala... Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve diğer siyasi tutsakların serbest kalması gerekirdi." dedi.

Özel, başvurunun memleket ve süreç açısından faydasının olmadığını belirterek, AİHM ve Anayasa Mahkemesi kararlarının hızla uygulanmasının gerekliliğini vurguladı.

Özetle, Özgür Özel hem uluslararası boyutta Gazze ateşkesi ve Sosyalist Enternasyonal dönemi hem de iç siyasette hukuki ve insan hakları meseleleri ile ilgili beklenti ve eleştirilerini İstanbul Havalimanı'nda kamuoyuyla paylaştı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (sağ 2), İspanya ve Belçika temasları için yurt dışına çıkmadan önce İstanbul Havalimanı'nın VIP Salonu'nda açıklamalarda bulundu.