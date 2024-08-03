CHP Lideri Özgür Özel, Kadın Kolları Adaylarıyla Bir Araya Geldi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kadın Kolları Başkan Adaylarıyla Görüştü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yarın gerçekleştirilecek olan 15. Olağan Kadın Kolları Kurultayı öncesinde başkan adayları ve delegelerle bir araya geldi.

Partiden yapılan açıklamada, Özel'in akşam yemeğinde kadın kolları başkan adayları ve delegelerle bir araya geldiği belirtildi. Bu buluşmanın, kurultay öncesi adaylar için önemli bir motivasyon sağladığı ifade edildi.

İl Başkanları ile İstişare

Özgür Özel ayrıca, yarın parti genel merkezinde düzenlenecek CHP İl Başkanları Toplantısı için il başkanlarıyla da görüştü. Bu toplantının da partinin karar alma süreçlerini hızlandıracağı düşünülüyor.

Kurultay Detayları

“CHP 15. Olağan Kadın Kolları Kurultayı” “Eşitlik ve Adalet” temasıyla 10.00'da Ankara Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Bu önemli etkinlikte, kadınların toplumsal hayattaki rolleri ve katılımları ele alınacak.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Kadın Kolları 15. Olağan Kurultayı öncesinde başkan adayları ve delegeler ile akşam yemeğinde bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Kadın Kolları 15. Olağan Kurultayı öncesinde başkan adayları ve delegeler ile akşam yemeğinde bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Kadın Kolları 15. Olağan Kurultayı öncesinde başkan adayları ve delegeler ile akşam yemeğinde bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Kadın Kolları 15. Olağan Kurultayı öncesinde başkan adayları ve delegeler ile akşam yemeğinde bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Kadın Kolları 15. Olağan Kurultayı öncesinde başkan adayları ve delegeler ile akşam yemeğinde bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Kadın Kolları 15. Olağan Kurultayı öncesinde başkan adayları ve delegeler ile akşam yemeğinde bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Kadın Kolları 15. Olağan Kurultayı öncesinde başkan adayları ve delegeler ile akşam yemeğinde bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Kadın Kolları 15. Olağan Kurultayı öncesinde başkan adayları ve delegeler ile akşam yemeğinde bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Kadın Kolları 15. Olağan Kurultayı öncesinde başkan adayları ve delegeler ile akşam yemeğinde bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Kadın Kolları 15. Olağan Kurultayı öncesinde başkan adayları ve delegeler ile akşam yemeğinde bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Kadın Kolları 15. Olağan Kurultayı öncesinde başkan adayları ve delegeler ile akşam yemeğinde bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Kadın Kolları 15. Olağan Kurultayı öncesinde başkan adayları ve delegeler ile akşam yemeğinde bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Kadın Kolları 15. Olağan Kurultayı öncesinde başkan adayları ve delegeler ile akşam yemeğinde bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Kadın Kolları 15. Olağan Kurultayı öncesinde başkan adayları ve delegeler ile akşam yemeğinde bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Kadın Kolları 15. Olağan Kurultayı öncesinde başkan adayları ve delegeler ile akşam yemeğinde bir araya geldi.