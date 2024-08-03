Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

CHP Lideri Özgür Özel, Kadın Kolları Adaylarıyla Bir Araya Geldi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kadın Kolları Kurultayı öncesi adaylarla bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 03.08.2024 23:17
Güncelleme Tarihi: 03.08.2024 23:23
CHP Lideri Özgür Özel, Kadın Kolları Adaylarıyla Bir Araya Geldi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kadın Kolları Başkan Adaylarıyla Görüştü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yarın gerçekleştirilecek olan 15. Olağan Kadın Kolları Kurultayı öncesinde başkan adayları ve delegelerle bir araya geldi.

Partiden yapılan açıklamada, Özel'in akşam yemeğinde kadın kolları başkan adayları ve delegelerle bir araya geldiği belirtildi. Bu buluşmanın, kurultay öncesi adaylar için önemli bir motivasyon sağladığı ifade edildi.

İl Başkanları ile İstişare

Özgür Özel ayrıca, yarın parti genel merkezinde düzenlenecek CHP İl Başkanları Toplantısı için il başkanlarıyla da görüştü. Bu toplantının da partinin karar alma süreçlerini hızlandıracağı düşünülüyor.

Kurultay Detayları

“CHP 15. Olağan Kadın Kolları Kurultayı” “Eşitlik ve Adalet” temasıyla 10.00'da Ankara Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Bu önemli etkinlikte, kadınların toplumsal hayattaki rolleri ve katılımları ele alınacak.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Kadın Kolları 15. Olağan Kurultayı öncesinde başkan adayları ve...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Kadın Kolları 15. Olağan Kurultayı öncesinde başkan adayları ve delegeler ile akşam yemeğinde bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Kadın Kolları 15. Olağan Kurultayı öncesinde başkan adayları ve...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Kadın Kolları 15. Olağan Kurultayı öncesinde başkan adayları ve delegeler ile akşam yemeğinde bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Kadın Kolları 15. Olağan Kurultayı öncesinde başkan adayları ve...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Kadın Kolları 15. Olağan Kurultayı öncesinde başkan adayları ve delegeler ile akşam yemeğinde bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Kadın Kolları 15. Olağan Kurultayı öncesinde başkan adayları ve...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Kadın Kolları 15. Olağan Kurultayı öncesinde başkan adayları ve delegeler ile akşam yemeğinde bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Kadın Kolları 15. Olağan Kurultayı öncesinde başkan adayları ve...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Kadın Kolları 15. Olağan Kurultayı öncesinde başkan adayları ve delegeler ile akşam yemeğinde bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Kadın Kolları 15. Olağan Kurultayı öncesinde başkan adayları ve...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Kadın Kolları 15. Olağan Kurultayı öncesinde başkan adayları ve delegeler ile akşam yemeğinde bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Kadın Kolları 15. Olağan Kurultayı öncesinde başkan adayları ve...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Kadın Kolları 15. Olağan Kurultayı öncesinde başkan adayları ve delegeler ile akşam yemeğinde bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Kadın Kolları 15. Olağan Kurultayı öncesinde başkan adayları ve...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Kadın Kolları 15. Olağan Kurultayı öncesinde başkan adayları ve delegeler ile akşam yemeğinde bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Kadın Kolları 15. Olağan Kurultayı öncesinde başkan adayları ve...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Kadın Kolları 15. Olağan Kurultayı öncesinde başkan adayları ve delegeler ile akşam yemeğinde bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Kadın Kolları 15. Olağan Kurultayı öncesinde başkan adayları ve...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Kadın Kolları 15. Olağan Kurultayı öncesinde başkan adayları ve delegeler ile akşam yemeğinde bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Kadın Kolları 15. Olağan Kurultayı öncesinde başkan adayları ve...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Kadın Kolları 15. Olağan Kurultayı öncesinde başkan adayları ve delegeler ile akşam yemeğinde bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Kadın Kolları 15. Olağan Kurultayı öncesinde başkan adayları ve...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Kadın Kolları 15. Olağan Kurultayı öncesinde başkan adayları ve delegeler ile akşam yemeğinde bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Kadın Kolları 15. Olağan Kurultayı öncesinde başkan adayları ve...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Kadın Kolları 15. Olağan Kurultayı öncesinde başkan adayları ve delegeler ile akşam yemeğinde bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Kadın Kolları 15. Olağan Kurultayı öncesinde başkan adayları ve...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Kadın Kolları 15. Olağan Kurultayı öncesinde başkan adayları ve delegeler ile akşam yemeğinde bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Kadın Kolları 15. Olağan Kurultayı öncesinde başkan adayları ve...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Kadın Kolları 15. Olağan Kurultayı öncesinde başkan adayları ve delegeler ile akşam yemeğinde bir araya geldi.

İLGİLİ HABERLER

PTT'den beklenmedik hamle! KPSS şartı olmadan yüksek maaşla o pozisyonlara alımlar başlıyor

4A 4B 4C'li Ağustos'ta yaşadı! Kamu bankasında para yağmuru başladı: Her alışverişe geri ödeme yapıyor

Bakanlıktan yeni destek kararı! O hanelere 50.000 TL karşılıksız destek sağlanıyor!

Akbank'tan şipşak kampanya ile anında ödeme alın! 3 günlük kampanya size özel başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Asgari ücrete yeni zam ruhsatı alındı! Asgari ücret zammı için kulisten o bilgi çıktı geliyor

Migros'ta kırmızı et festivali başladı! Bu saatten önce gidene yüzde 50 indirim verilecek

Akbank emekli promosyonunu açıkladı! Emeklilerin cepleri Ağustos’ta ısınıyor

Taşıt kredilerinde faizler 2’den düştü! Vatandaş akın akın Opel Corsa alıyor

Bakanlıktan yeni destek kararı! O hanelere 50.000 TL karşılıksız destek sağlanıyor!

A101 ve BİM rekabetinde kazanan o ürün oldu! 10 kilosu 300 TL'ye düştü

4A 4B 4C'li Ağustos'ta yaşadı! Kamu bankasında para yağmuru başladı: Her alışverişe geri ödeme yapıyor

PTT'den beklenmedik hamle! KPSS şartı olmadan yüksek maaşla o pozisyonlara alımlar başlıyor

Akbank'tan şipşak kampanya ile anında ödeme alın! 3 günlük kampanya size özel başladı

Cumaya kadar alışveriş listenizi tamamlayın! Bim mutfaklara adeta şenlik getiriyor

Milyonlarca kişinin Ağustos zammı ile yüzü gülecek! Ayın 15’inde yüzde 20 zamlanıyor

Ağustos'ta şubeye gitmeyen emekli kalmayacak! Yapı Kredi, promosyonda bunu da yaptı!