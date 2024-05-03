CHP Lideri Özgür Özel’le yaptığı görüşme sonrasında Erdoğan’dan ilk açıklama geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar’daki Çilehane Camii’nde kılınan cuma namazının ardından CHP lideri Özgür Özel’le olan görüşmesi ile ilgili konuştu. Erdoğan, görüşme ile ilgili olarak, “Kendisi Genel Başkan olduktan sonra böyle bir ziyaret gerçekleştirerek, iktidar ve ana muhalefet arasında olumlu bir gelişmeye vesile oldu. Önceki süreçlerde bu şekilde adımlar maalesef atılmıyordu. Bu adımla birlikte, ülkemizde siyasette bir yumuşama dönemine girilmiş olduğunu söyleyebiliriz. Ben de ilk fırsatta Özgür Bey’e ziyarette bulunacağımı ifade ettim. Bu ziyaretle, Türkiye’de siyasetin yumuşama sürecini başlatmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilerleyen günlerde CHP'yi ziyaret etmesi bekleniyor.

