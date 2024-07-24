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CHP Lideri Özgür Özel, Lozan'ın 101. Yıl Dönümünü Kutladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Lozan Barış Antlaşması'nın yıldönümünde önemli bir mesaj paylaştı.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 11:44
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 11:44
CHP Lideri Özgür Özel, Lozan'ın 101. Yıl Dönümünü Kutladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Kutlama Mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Lozan Barış Antlaşması'nın 101. yıl dönümünü kutlayarak anlamlı bir paylaşımda bulundu.

Lozan Barış Antlaşması'nın Önemi

Özel, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bağımsızlığımızı dünyaya tescil ettiren diplomatik zaferimiz Lozan Barış Antlaşması'nın 101'inci yıl dönümünde, Lozan kahramanımız 2’nci Cumhurbaşkanımız İsmet İnönü ve Milli Mücadele kahramanlarımızı saygıyla ve minnetle anıyorum," şeklinde ifade etti.

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