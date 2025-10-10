CHP Lideri Özgür Özel Madrid'de Pedro Sanchez ile Görüştü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Madrid'de İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile görüştü; ikili ilişkiler, dünya siyaseti ve İBB yolsuzluk soruşturması ele alındı.

Yayın Tarihi: 10.10.2025 16:08
Güncelleme Tarihi: 10.10.2025 16:08
Sosyalist Enternasyonal Prezidyumu öncesi ikili temas

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonal Prezidyum Toplantısı için gittiği Madrid'de İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile bir araya geldi.

Görüşme, Sanchez'in genel sekreterliğini yürüttüğü Sosyalist İşçi Partisi (PSOE)nin Madrid merkez binasında gerçekleştirildi. Özel, toplantıya katılmak üzere Madrid'de bulundu ve SE yönetici kadrosunun katıldığı Prezidyum Toplantısı öncesinde Sanchez ile temaslarda bulundu.

CHP tarafından yapılan açıklamada, görüşmenin basına kapalı yapıldığı ve tarafların ikili ilişkiler ile dünya siyasetindeki gelişmeleri ele aldığı bildirildi. Açıklamada, Özel'in İstanbul'da düzenlenen Sosyalist Enternasyonal toplantısı için Sanchez'e teşekkür ettiği vurgulandı.

Özel, Sanchez'in Filistin konusundaki duruşu ve Sosyalist Enternasyonal başkanı olarak partiler arasındaki demokrasi dayanışmasını organize etmedeki kabiliyeti nedeniyle Türkiye kamuoyunda takdir gördüğünü belirtti. İki liderin ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yolsuzluk soruşturması konusunu da görüştüğü ifade edildi.

Görüşmenin ardından PSOE binasında düzenlenen SE Prezidyum Toplantısı da basına kapalı şekilde gerçekleştirildi.

Not olarak, Sosyalist Enternasyonal Almanya'nın Frankfurt kentinde 1951'de kurulmuş olup 132 siyasi parti ve örgütün üye olduğu bir platformdur. Pedro Sanchez 2022'den bu yana SE başkanlığını yürütürken, Özgür Özel de SE Başkan Yardımcılarından biridir.

