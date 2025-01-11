CHP Lideri Özgür Özel, Manisa'da Basın Mensuplarıyla Bir Araya Geldi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yurt dışında Türkiye'nin çıkarlarını koruma vurgusu yaparak, basın emekçilerinin sorunlarına da değindi.

Yayın Tarihi: 11.01.2025 19:10
Güncelleme Tarihi: 11.01.2025 19:43
CHP Lideri Özgür Özel, Manisa'da Basın Mensuplarıyla Bir Araya Geldi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da Basın Mensuplarıyla Bir Araya Geldi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da gazetecilerle buluştu ve önemli açıklamalarda bulundu. Özel, "Yurt dışında Türkiye'nin hak ve menfaatlerini koruyacağız" derken, bu ifadenin iktidarın dış politikadaki yanlışlarını desteklemek anlamına gelmediğini vurguladı.

Etkinlikte, basın emekçilerinin sorunlarına da değinen Özel, CHP'nin Türkiye'de ana muhalefet partisi, yurt dışında ise Türkiye'nin partisi olduğunu belirtti. "Yurt dışında Türkiye'nin çıkarlarını savunacağız" diyen Özel, Türkiye’nin çıkarlarını belirli coğrafi alanlardan bağımsız düşünmenin mümkün olmadığını ifade etti.

Uluslararası İlişkilerin Önemi

Özel, Türkiye’nin çıkarlarının Filistin, KKTC ve Azerbaycan gibi bölgelerle bağlantılı olduğunu belirtti ve ekledi: "Uluslararası her toplantıda Türkiye'ye yönelik eleştirilerde bulunuluyor. Bu nedenle meseleye böyle bakıyoruz."

Özel, Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunduklarını ve en kısa zamanda demokratik seçimlerin gerçekleştirilmesi gerektiğini de vurguladı.

Gazetecilerin Soruları Yanıtlandı

Bir gazetecinin MHP'nin sosyal medya üzerinden yaptığı "Barışla herkes kazanır" paylaşımını sorduğunda Özel, "Devlet Bey 'barış' demeye başladı ama bunu barış dilini kullanmadan yapıyor" dedi. Ayrıca, Devlet Bahçeli'nin sert üslubunu eleştirerek, bu yaklaşımın geçerliliği için devamını görmek gerektiğini sözlerine ekledi.

Konuşmalarının ardından Özel, gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (sol 3), Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (sol 3), Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla düzenlediği etkinliğe katıldı. Etkinliğe Özel'in yanı sıra CHP Manisa Milletvekilleri Bekir Başevirgen (solda), Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu (sol 2), Manisa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Önder Aydın (sağ 3), Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyre (sağ 2) ve CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper (sağda) katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (sol 3), Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (sol 3), Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla düzenlediği etkinliğe katıldı. Etkinliğe Özel'in yanı sıra CHP Manisa Milletvekilleri Bekir Başevirgen (solda), Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu (sol 2), Manisa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Önder Aydın (sağ 3), Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyre (sağ 2) ve CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper (sağda) katıldı.

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