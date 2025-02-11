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CHP Lideri Özgür Özel, MHP Başkanı Bahçeli ile Telefon Görüşmesi Gerçekleştirdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP lideri Devlet Bahçeli ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 16:15
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 16:15
CHP Lideri Özgür Özel, MHP Başkanı Bahçeli ile Telefon Görüşmesi Gerçekleştirdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Lideri Bahçeli ile Telefonda Görüştü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kalp ameliyatı geçiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonda görüştü. CHP'den yapılan açıklamaya göre, Bahçeli’nin sağlık durumu hakkında bilgi almak isteyen Özel, görüşme sonrası Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerini iletti.

Özel'den Teşekkür ve Geçmiş Olsun Dileği

Bahçeli, CHP grup toplantısının ardından, sağlık durumunu MHP kurmayları üzerinden takip eden Özgür Özel'i arayarak, kendisi hakkındaki açıklamaları için teşekkürlerini iletti. Özel de Bahçeli'nin kısa zamanda sağlığına kavuşup, çalışmalarına başlamasını temenni etti.

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