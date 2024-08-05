CHP Lideri Özgür Özel, Öğretmenlik Mesleği Kanunu'nu Eleştirdi

Özgür Özel, Eğitimi Yakından Takip Ediyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eğitim sendikaları ile bir araya gelerek önemli açıklamalarda bulundu. Özel, gündemde olan Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi hakkında, "Bu haliyle bir meslek kanunu olmaktan çok uzak. Bu teklif, atanmayan öğretmenlerin diplomalarını çalma projesidir," dedi.

Ulusal Eğitimde Mutabakat Vurgusu

CHP Genel Merkezinde yapılan toplantıda, eğitimin ana gövdesinin değişmeyeceği ve doğru hedeflerin belirlenmesi adına bir çalışma yürütme arzusu dile getirilerek, "Dünyanın gelişmiş ülkelerindeki başarıların temelinde mutabakata varılmış ulusal bir eğitim programı bulunuyor," ifadelerini kullandı.Müfredatın Önemi

Müfredatın, anayasa kadar önemli bir konu olduğunu vurgulayan Özel, eğitim politikalarının birlikte yürütülmesi gerektiğini ifade etti.

Eleştiriler ve Beklentiler

Kanunun yeterince tartışılmadan geçmeye çalışıldığını söyleyen Özel, "Ekim ayında görüşmelere devam edilecek. Ancak bu teklif, uzun vadede ciddi sıkıntılar doğurabilir," dedi. Özel, mülakat sisteminin kaldırılması sözü verilmesine rağmen, bu uygulamanın devam ettiğini kaydetti.Öğretmen Maaşları ve Gelecek Hedefleri

Özel, özel okullarda öğretmenlerin asgari ücret ve altında çalıştığını belirterek, öğretmen maaşlarının 2002'den bu yana ciddi bir düşüş yaşadığını dile getirdi.

Parti Programı Çalışmaları

CHP'nin eğitim ve ekonomi alanında önemli hedefler belirleyeceğini ifade eden Özel, 4-9 Eylül tarihlerinde yapılacak İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı'nda bu konuların detaylıca ele alınacağını belirtti.

Kurultayın ilk günü Sivas'ta, sonraki günler ise Ankara'da gerçekleştirilecek. Özel, CHP'nin milli eğitim konularındaki programının, çağdaş ve geleceği kucaklayan bir çalışma olacağına vurgu yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkezinde farklı illerden gelen eğitim alanında örgütlenen sendikaların yöneticileriyle bir araya gelerek konuşma yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkezinde farklı illerden gelen eğitim alanında örgütlenen sendikaların yöneticileriyle bir araya gelerek konuşma yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkezinde farklı illerden gelen eğitim alanında örgütlenen sendikaların yöneticileriyle bir araya gelerek konuşma yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkezinde farklı illerden gelen eğitim alanında örgütlenen sendikaların yöneticileriyle bir araya gelerek konuşma yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkezinde farklı illerden gelen eğitim alanında örgütlenen sendikaların yöneticileriyle bir araya gelerek konuşma yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkezinde farklı illerden gelen eğitim alanında örgütlenen sendikaların yöneticileriyle bir araya gelerek konuşma yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkezinde farklı illerden gelen eğitim alanında örgütlenen sendikaların yöneticileriyle bir araya gelerek konuşma yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkezinde farklı illerden gelen eğitim alanında örgütlenen sendikaların yöneticileriyle bir araya gelerek konuşma yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkezinde farklı illerden gelen eğitim alanında örgütlenen sendikaların yöneticileriyle bir araya gelerek konuşma yaptı.