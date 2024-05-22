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CHP lideri Özgür Özel, Rize'de ‘Çay Mitingi’ için hazırlanıyor

Cumhuriyet Halk Partisi, çay üreticilerinin sorunlarını dile getirmek için Doğu Karadeniz’de ‘Çay Mitingi’ düzenleme kararı aldı. Düzenlenecek mitinge CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de katılması bekleniyor.

Yayın Tarihi: 22.05.2024 14:09
Güncelleme Tarihi: 22.05.2024 14:09
CHP lideri Özgür Özel, Rize'de ‘Çay Mitingi’ için hazırlanıyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Rizeli çay üreticilerinin yaşamış olduğu sıkıntılara dikkat çekme amacıyla bir miting düzenlemeyi planlıyor. Doğu Karadeniz illerinin CHPli başkanları, çay üreticileri için miting talebinde bulundu. Talep, parti içinde de karşılık buldu. 1 Haziran Cumartesi günü düzenlenmesi beklenen mitinge, CHP lideri Özel’in de katılması öngörülüyor.

İstanbul Saraçhane Meydanı’ndan ‘Büyük Eğitim Mitingi’ düzenleyen CHP, bu hafta sonu da Ankara’da ‘Büyük Emekli Mitingi’ düzenleyecek. Bu miting sonrasında ise Rize’de de bir ‘Çay Mitingi’ yapılması planlanıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, yaş çay alımlarında kilogram başına fiyatı 17 lira olarak açıklamıştı. Daha sonra ise üreticilere verilen destek bedeli ile fiyat 19 lira olarak güncellendi. Ancak açıklanan bu miktar üreticiyi tatmin etmedi. Açıklanan fiyat sonrasında Rize ve çevre illerde, üreticiler kepenk kapatma ve yürüyüş eylemleri yaptı.

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