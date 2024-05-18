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CHP lideri Özgür Özel Saraçhane’den seslendi: “Sokaklar meydanlar bizimdir”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Saraçhane’de yapılan ‘Büyük Eğitim Mitingi’nde konuştu. Atanamayan öğretmenler, mülakat ve müfredatla ilgili konuşan Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenerek, “Madem atamayacaktın, neden bu 1 milyon günahsızı okuttun? Neden umut verdin? Şimdi niye sırtını dönüyorsun?” dedi.

Yayın Tarihi: 18.05.2024 15:02
Güncelleme Tarihi: 18.05.2024 15:02
CHP lideri Özgür Özel Saraçhane’den seslendi: “Sokaklar meydanlar bizimdir”

CHP lideri Özgür Özel’in çağrısı üzerine pek çok vatandaş, İstanbul Saraçhane meydanında, ‘Büyük Eğitim Mitingi’ için toplandı. Mitingde konuşma yapan Özel, atanamayan öğretmenler, mülakat ve müfredatla ilgili konuları ele aldı. İktidara ve Cumhurbaşkanı’na yüklenen Özgür Özel, “Bu insanları madem atamayacaktın, neden okuttun?” çıkışı yaptı.

Özel, “Bu insanların bir kusuru yok ki atanamamış olsunlar. Mülakatların kaldırılacağına söz vermişlerdi. Sınavda birinci, ikinci olup da sorulan sorulara yandaşça cevap vermedi diye bu insanlar alınmıyor. Buradan Erdoğan’a seslenmek istiyorum: Madem atamayacaktınız neden 1 milyon insanı okuttunuz, niye umut verdiniz, şimdi neden sırt dönüyorsunuz? 3 yıl boyunca tasarruf tedbiri olacak diyor, emekli olan kadar öğretmen atanır diyorsunuz. Mülakatla ilgili de yüzde 50 KPSS, yüzde 50 mülakat dediler. Hani mülakat kaldırılıyordu?” ifadelerine yer verdi.

“Bu müfredatın Cumhuriyetle bir derdi var”

Özgür Özel, miting konuşmasında müfredat tartışmalarına da yer verdi. Özel, “Cumhuriyetle derdi olan bir Bakan, Cumhuriyetle derdi olan bir müfredat dayatıyor. Müfredatta pek çok yerde ‘Türkiye Cumhuriyeti’ yerine ‘Türkiye’ ifadesi kullanılmış. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarıyla derdi olan bu müfredat, bizce yok hükmündedir. Seçim sloganından müfredat adı olur mu? Bu kafayla mücadele etmeye devam edeceğiz. Müzakere ile sonuçlar alırsak ne güzel. Olmazsa sokaklar, meydanlar bizimdir. Ferman tek adamın ise mücadele de milletindir” dedi.

Konuşması sonrasında Özel, Saraçhane’de toplanan kalabalığın “İktidar” sloganları ile kürsüden indi.

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