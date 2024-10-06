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CHP Lideri Özgür Özel: Sığınmacılar İçin Akıllı Adımlar Atmalıyız

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay'daki halk buluşmasında Suriye yönetimi ile ilişkiler ve sığınmacı sorunu üzerine kritik açıklamalar yaptı.

Yayın Tarihi: 06.10.2024 20:34
Güncelleme Tarihi: 06.10.2024 20:50
CHP Lideri Özgür Özel: Sığınmacılar İçin Akıllı Adımlar Atmalıyız

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Hatay'da Önemli Mesajlar Verdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay'da düzenlediği 'halk buluşması' etkinliğinde yaptığı konuşmada, Suriye yönetimi ile olan resmi yazışmaların önemine değindi. Özel, "Ben Suriye yönetiminin bizden resmi yazı talebini önemsiyorum, 'gün bildireceğiz' dediler, bekliyorum. Eğer Cumhurbaşkanı Erdoğan benden önce giderse, bu durum benim için memnuniyet verici olur; sorun çözülürse de müteşekkir olurum," şeklinde ifadelere yer verdi.

Bölgedeki İhmal ve Seçim Başarısı

Defne ilçesindeki Sevgi Parkı'nda yapılan etkinlikte, yerel seçimlerde CHP’nin 47 yıl aradan sonra birinci parti olmasından ve Türkiye nüfusunun %65'ine hizmet etme yetkisini kazanmasından gurur duyduklarını aktardı. Geçen yıl meydana gelen depremlerin ardından Hatay’ın ihmal edildiğini belirtip, önceliklerinin yerel ihtiyaçları karşılamak olduğunu vurguladı.Ulu Cami Projesi ve Bursa'nın Önemi

Özel, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin, depremde zarar gören Ulu Cami'nin restorasyonu için söz verdiğini belirterek, tüm belgelerin mevcut olduğunu ifade etti. "Müteahhide 1 lira borcumuz yok fakat proje imzasını Bekleyen Bilim Kurulu'nun onayı bekleniyor," dedi.

Sığınmacılar ve Suriye ile İlişkiler

Özel, Hatay ve Kilis'teki sığınmacı sorununa da değinerek, tarihsel bir fırsattan faydalanmak gerektiğini belirtti. "Esad'la görüşmemiz gerektiğini her zaman söylüyorduk; şimdi Suriye yönetiminden af ilan edildi. Bu, sığınmacıların memleketlerine gönderilmesi için bir fırsat," diye ekledi.

Özel, Avrupa Birliği ile yapılan görüşmelere atıfta bulunarak, Türkiye'nin Suriye'deki durumla ilgili daha kesin adımlar atması gerektiğinin altını çizdi. Son olarak, CHP Hatay İl Başkanlığına basına kapalı bir ziyarette bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay'ın Defne ilçesindeki Sevgi Parkı'nda düzenlenen "halk...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay'ın Defne ilçesindeki Sevgi Parkı'nda düzenlenen "halk buluşması"nda vatandaşlara hitap etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay'ın Defne ilçesindeki Sevgi Parkı'nda düzenlenen "halk...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay'ın Defne ilçesindeki Sevgi Parkı'nda düzenlenen "halk buluşması"nda vatandaşlara hitap etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay'ın Defne ilçesindeki Sevgi Parkı'nda düzenlenen "halk...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay'ın Defne ilçesindeki Sevgi Parkı'nda düzenlenen "halk buluşması"nda vatandaşlara hitap etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay'ın Defne ilçesindeki Sevgi Parkı'nda düzenlenen "halk...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay'ın Defne ilçesindeki Sevgi Parkı'nda düzenlenen "halk buluşması"nda vatandaşlara hitap etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay'ın Defne ilçesindeki Sevgi Parkı'nda düzenlenen "halk...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay'ın Defne ilçesindeki Sevgi Parkı'nda düzenlenen "halk buluşması"nda vatandaşlara hitap etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay'ın Defne ilçesindeki Sevgi Parkı'nda düzenlenen "halk...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay'ın Defne ilçesindeki Sevgi Parkı'nda düzenlenen "halk buluşması"nda vatandaşlara hitap etti.

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