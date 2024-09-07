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CHP Lideri Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonal Toplantısını Yönetti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ilerici çözümler için Sosyalist Enternasyonal komite toplantısına başkanlık etti.

Yayın Tarihi: 07.09.2024 22:59
Güncelleme Tarihi: 07.09.2024 22:59
CHP Lideri Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonal Toplantısını Yönetti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonal Komite Toplantısına Başkanlık Etti

CHP Lideri Özgür Özel, "Küresel ve Yerel Sorunlara İlerici Çözümler" başlıklı Sosyalist Enternasyonal komite toplantısında önemli bir rol üstlendi. Bu toplantıda, yerel ve küresel sorunlar karşısında ileri görüşlü çözümler tartışıldı.

Parti Programında Yapılacak Değişiklikler Tartışıldı

Özel, ayrıca partisinin ATO Congresium'da düzenlenen "İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı"ndaki masa toplantılarına katılarak, parti programında yapılacak olası değişikliklerle ilgili fikir alışverişinde bulundu. Toplantılar, CHP'nin Geleceği İçin Önemli Adımlar

Özel'in başkanlık ettiği toplantı, partinin geleceği için kritik öneme sahip olarak değerlendiriliyor. Sosyalist Enternasyonal ile işbirliği içinde hareket ederek, sosyal demokrat prensiplere dayanan çözümler geliştirilmesi hedefleniyor.

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