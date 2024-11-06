CHP Lideri Özgür Özel, Trump'ı Tebrik Etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Donald Trump'a Tebrik
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ABD'de gerçekleştirilen başkanlık seçiminde başarıyla sonuçlanan Donald Trump'ı kutladı.
Sosyal Medya Üzerinden Mesajını Paylaştı
Özel, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu sözlere yer verdi:
"Demokratik bir çerçevede 47. ABD Başkanlığına seçilen Donald Trump'ı ve Yardımcısı James David Vance'i tebrik ediyorum. Seçim sonuçlarının Türkiye-ABD ilişkilerinin seyrine olumlu katkı sağlamasını temenni ederken, sonuçların aynı zamanda bölgemizde süregelen, başta Filistin ve Ukrayna'daki savaşlar olmak üzere, olumsuz gidişatın sona ermesinin yolunu açacağını ümit ediyorum."
Özgür Özel'in bu açıklaması, seçim sonuçlarının uluslararası ilişkiler üzerindeki etkisini vurguluyor.