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CHP Lideri Özgür Özel, Trump'ı Tebrik Etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Donald Trump'ın başkanlık seçimindeki zaferini kutladı.

Yayın Tarihi: 06.11.2024 14:54
Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 14:54
CHP Lideri Özgür Özel, Trump'ı Tebrik Etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Donald Trump'a Tebrik

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ABD'de gerçekleştirilen başkanlık seçiminde başarıyla sonuçlanan Donald Trump'ı kutladı.

Sosyal Medya Üzerinden Mesajını Paylaştı

Özel, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu sözlere yer verdi:

"Demokratik bir çerçevede 47. ABD Başkanlığına seçilen Donald Trump'ı ve Yardımcısı James David Vance'i tebrik ediyorum. Seçim sonuçlarının Türkiye-ABD ilişkilerinin seyrine olumlu katkı sağlamasını temenni ederken, sonuçların aynı zamanda bölgemizde süregelen, başta Filistin ve Ukrayna'daki savaşlar olmak üzere, olumsuz gidişatın sona ermesinin yolunu açacağını ümit ediyorum."

Özgür Özel'in bu açıklaması, seçim sonuçlarının uluslararası ilişkiler üzerindeki etkisini vurguluyor.

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