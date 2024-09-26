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CHP Lideri Özgür Özel, Türkevi'ni 'Gurur Kaynağı' Olarak Nitelendirdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, New York'ta Türkevi'ni ziyaret ederek, Türkiye'nin gurur kaynağı olduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 22:30
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 22:30
CHP Lideri Özgür Özel, Türkevi'ni 'Gurur Kaynağı' Olarak Nitelendirdi

CHP Lideri Özgür Özel'den Önemli Açıklamalar

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, New York’ta düzenlenen Sosyalist Enternasyonal Prezidyum Toplantısı sırasında Türkevini ziyaret etti. Ziyaretin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Özel, Türkevi'nin "hepimiz için bir gurur kaynağı" olduğunu ifade etti.

Türkevi'nden Ayrılırken Yaptığı Değerlendirmeler

Özel, Türkiye’nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği ile New York Başkonsolosluğunun bulunduğu Türkevi'nde toplulukla bilgi alışverişinde bulundu ve Türkiye’nin dış politikası hakkında görüşler sundu. Ayrıca, gelecek dönemde ABD'deki program ve temaslarının Türkevi’nde gerçekleştirileceğini belirtti.

Kıbrıs ve Dış Politika Konuları Üzerine

CHP lideri, BM haftası dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile de buluştuğunu aktararak, "Kıbrıs davasının sonuna dek takipçisi olacağız," dedi. Özel, Türkiye'nin ana muhalefet partisi olarak dış politikadaki tutumlarına vurgu yaptı.

Filistin Konusu Üzerine Eleştiriler

Özel, programı sırasında ağırlıklı olarak Filistin konusunu gündeme aldıklarını ve ABD'nin Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından öldürülen Türk-Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi’ye sahip çıkmamasını eleştirdi. "ABD, vatandaşına sahip çıkmakta yetersiz kalmıştır," dedi.

Rüşvet İddialarına Yanıt

Özgür Özel, Türkiye'nin ABD'de rüşvet vermeye ihtiyaç duymadığını ve böyle bir düşüncenin Türk devletini temsil eden kimseye yakışmayacağını ifade etti. "Bu tür konuların anlaşılması, güçlü müttefiklik ilişkilerinin gereğidir," şeklinde konuştu.

Halkbank Davasına Dair Görüşler

ABD’de devam eden Halkbank davasıyla ilgili sorulara yanıt veren Özel, bu süreci yakın bir şekilde takip ettiklerini ve hükümete yönelik eleştirilerinin olduğunu belirtmekle birlikte, bu konuların Ankara'da gündeme gelmesi gerektiğini ifade etti.

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