CHP Lideri Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Hasan Toprak’ın cenaze törenine katıldı

Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu, CHP'li Toprak'ın babasının cenaze törenine katıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak'ın babası ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hasan Toprak’ın cenaze töreninde hazır bulundu. Dün hayatını kaybeden Hasan Toprak için bugün Zeytinburnu'ndaki Erikli Baba Cemevi'nde düzenlenen törene birçok önemli isim katıldı.







Erikli Baba Cemevi'nde Cenaze Töreni

Hasan Toprak’ın cenaze töreni, Zeytinburnu’nda bulunan Erikli Baba Cemevi’nde gerçekleşti. Cenazeye, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkan yardımcıları Özgür Karabat ve Suat Özçağdaş, CHP milletvekilleri Veli Ağbaba ve Yüksel Mansur Kılınç, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP eski Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Hasan Toprak’ın ailesi ve yakınları katıldı.

Dualar ve Helallik Alındı

Tören sırasında helallik alındı ve dualar okundu. Cenaze töreninde duygusal anlar yaşanırken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hasan Toprak'ın tabutuna omuz verdi.





Zincirlikuyu Mezarlığı'nda Defin

Törenin ardından Hasan Toprak'ın cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'na götürülerek toprağa verildi. Cenaze törenine katılanlar, Toprak ailesine başsağlığı dileyerek desteklerini iletti.

Hasan Toprak’ın vefatı, CHP camiasında derin üzüntüyle karşılandı. Törene katılan birçok isim, Hasan Toprak’ın hem siyaset hem de topluma olan katkılarından dolayı minnettar olduklarını dile getirdi.