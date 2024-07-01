Bist 100
10.381,04 2%
DOLAR
32,68 -0,24%
EURO
35,18 0,24%
ALTIN
2.434,32 -0,15%

CHP Liderinden Erdoğan'a Kayseri'deki olaylara ilişkin sert yanıt: "Sorumlusu Sensin"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kayseri'deki olaylara ilişkin muhalefeti suçlayan açıklamalarına sert bir yanıt verdi. Özel, Aydın Kuşadası'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, Erdoğan'ın "zehirli söylem" ve "vandallık" ifadelerine karşı çıktı.

Yayın Tarihi: 01.07.2024 16:15
Güncelleme Tarihi: 01.07.2024 16:15
CHP Liderinden Erdoğan'a Kayseri'deki olaylara ilişkin sert yanıt: "Sorumlusu Sensin"

Erdoğan'ın hangi muhalefeti kastettiğini bilmediğini belirten Özel, CHP'nin böyle bir ithama maruz kalmayacağını vurguladı. "Dün yaşanan olayların sorumlusu muhalefet değil, ülkenin içinde bulunduğu durumdur" diyen Özel, Erdoğan'a yönelik eleştirilerini sert bir dille dile getirdi.

Sığınmacı Sorununda Sorumluluk Senin

Özel, Türkiye'nin sığınmacı sorununu eleştirerek, "Her şeyin sorumlusu benim' diyorsan, o zaman sığınmacı sorununda da sorumlusu sensin" dedi. Komşu ülkelerdeki iç savaşları körüklemenin Türkiye'yi sığınmacı dalgasıyla baş başa bıraktığını savundu ve "Hangi muhalefeti kastetti bilmiyorum. CHP'nin böyle bir ithama muhatap olamayacağı açık. Kime söylüyorsa ondan cevabını alsın. Dün yaşanan olaylar ve Türkiye sığınmacı sorunu varsa ne diyor? 'Her şeyin sorumlusu benim...' O zaman bunun da sorumlusu sensin. Komşunda iç savaş kışkırtıcılığı yaparsan bu kadar sığınmacıyı da bu memleketin başına musallat edersin. Bu kadar sığınmacının gelmesinde hangimizin sorumluluğu var." ifadelerinde bulundu.

özgür özel

Vatandaşlara Geçmiş Olsun Dileği

Ayrıca, Özgür Özel'in İzmir Selçuk'ta yangından zarar gören ormanlık alanı incelediği ve vatandaşlarla geçmiş olsun dileklerinde bulunduğu belirtildi.

İLGİLİ HABERLER

O kişilere uçak biletinde büyük indirim! Artık en ucuza satın alabilecekler

Emeklilere bal gibi nakit kampanyası! Tek başvuruya 32 bin TL hesapta

Evinde elektrik aboneliği olanlar dikkat! 81 ilde artık 207 TL ödenecek

Para arayanların imdadına yetişti! Faizsiz 20.000 TL kredi almak bu kadar kolay

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
6
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak
7
KPSS'den düşük puan alanlara iş kapısı açıldı! Bakanlık çok sayıda personel alımı yapacak

O kişilere uçak biletinde büyük indirim! Artık en ucuza satın alabilecekler

Fiat Doblo'da fiyatlar yere serildi! Eskisinden bile daha ucuz fiyata satışta

Para arayanların imdadına yetişti! Faizsiz 20.000 TL kredi almak bu kadar kolay

Emeklilere bal gibi nakit kampanyası! Tek başvuruya 32 bin TL hesapta

Kredi kartıyla alışveriş yapanlar dikkat! 1 Temmuz'da sistem sil baştan değişiyor

TEB'de vadesiz hesabı olanlara faizsiz 25.000 TL kredi! Düğün, nişan masraflarını silip süpürecek

Evinde elektrik aboneliği olanlar dikkat! 81 ilde artık 207 TL ödenecek

Yastık altında altın biriktirenler dikkat! İslam Memiş zengin olacağınız tarihi verdi!

65 yaş üzerine aylık maaş bağlanıyor! Başvuru yapanlar 4.205 TL ödeme alacak

Kefil yok, gelir belgesi yok! Denizbank 50.000 TL hızlı kredi başvurularını açtı

Nakit arayan emekliye 19.000 TL ek ödeme! Yana yakıla borç para aramaya son verecek

Çalışan emeklilere kötü haber! Emeklilerin o işleri yapması resmen yasaklanıyor!