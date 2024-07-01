CHP Liderinden Erdoğan'a Kayseri'deki olaylara ilişkin sert yanıt: "Sorumlusu Sensin"

Erdoğan'ın hangi muhalefeti kastettiğini bilmediğini belirten Özel, CHP'nin böyle bir ithama maruz kalmayacağını vurguladı. "Dün yaşanan olayların sorumlusu muhalefet değil, ülkenin içinde bulunduğu durumdur" diyen Özel, Erdoğan'a yönelik eleştirilerini sert bir dille dile getirdi.

Sığınmacı Sorununda Sorumluluk Senin



Özel, Türkiye'nin sığınmacı sorununu eleştirerek, "Her şeyin sorumlusu benim' diyorsan, o zaman sığınmacı sorununda da sorumlusu sensin" dedi. Komşu ülkelerdeki iç savaşları körüklemenin Türkiye'yi sığınmacı dalgasıyla baş başa bıraktığını savundu ve "Hangi muhalefeti kastetti bilmiyorum. CHP'nin böyle bir ithama muhatap olamayacağı açık. Kime söylüyorsa ondan cevabını alsın. Dün yaşanan olaylar ve Türkiye sığınmacı sorunu varsa ne diyor? 'Her şeyin sorumlusu benim...' O zaman bunun da sorumlusu sensin. Komşunda iç savaş kışkırtıcılığı yaparsan bu kadar sığınmacıyı da bu memleketin başına musallat edersin. Bu kadar sığınmacının gelmesinde hangimizin sorumluluğu var." ifadelerinde bulundu.





Vatandaşlara Geçmiş Olsun Dileği

Ayrıca, Özgür Özel'in İzmir Selçuk'ta yangından zarar gören ormanlık alanı incelediği ve vatandaşlarla geçmiş olsun dileklerinde bulunduğu belirtildi.