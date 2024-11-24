CHP'liler Esenyurt'ta Protestolarına Devam Ediyor

CHP'lilerin Esenyurt Belediyesi Eylemi Devam Ediyor

CHP'liler, Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasını protesto etmeye devam ediyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, CHP'li 81 il başkanı ve partililer, Özer'in tutuklanmasının ardından yapılan haksızlıkları dile getirmek için Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı. Aytekin, burada yaptığı konuşmada, 26 gündür sürdürdükleri mücadeleyi sürdüreceklerini ve Ahmet Özer serbest kalana kadar eylemlerin devam edeceğini belirtti.

Ayrıca, beraberindeki CHP'li 81 il başkanıyla birlikte, Esenyurt'un mahallelerinde kapı kapı dolaşacaklarını ifade eden Aytekin, "Bu zulmü, bu haksızlığı ve bu adaletsizliği duyurmak için çalışacağız," dedi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, CHP'li 81 il başkanı ve partililer, Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasını protesto etmek için Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi. Aytekin, burada konuşma yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, CHP'li 81 il başkanı ve partililer, Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasını protesto etmek için Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi. Aytekin, burada konuşma yaptı.