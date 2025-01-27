CHP Merkez Yönetim Kurulu, Özgür Özel Başkanlığı'nda Toplandı

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel liderliğinde toplandı. Partinin genel merkezinde saat 13.30'da başlayan toplantının gündeminde birçok önemli konu yer aldı.

Toplantıda, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde meydana gelen yangının ardından gelişmeler, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen suç örgütü soruşturması kapsamında gözaltına alınması ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan soruşturma ile ilgili bilirkişi hedef gösterilmesi iddiaları masaya yatırıldı.

Ayrıca, belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumuna olan prim borçları, belediyelere yapılan görevlendirmeler, DEM Parti heyetinin İmralı Adası ziyaretleri, Suriye ve Filistin’deki son gelişmeler, iç politika, ekonomi ve etkinlik takvimi de gündeme geleceği belirtildi.