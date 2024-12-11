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CHP Merkez Yönetim Kurulu, Özgür Özel Başkanlığında Toplandı

CHP Merkez Yönetim Kurulu, Özgür Özel başkanlığında önemli konuları ele almak üzere toplandı.

Yayın Tarihi: 11.12.2024 14:26
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 14:26
CHP Merkez Yönetim Kurulu, Özgür Özel Başkanlığında Toplandı

CHP Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı Gerçekleşti

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında önemli bir toplantı düzenledi. Parti genel merkezinde gerçekleştirilen toplantı, saat 14.15'te başladı.

Toplantıda Ele Alınacak Konular

Toplantının gündemini oluşturan başlıca konular arasında Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinin ardından yaşanan son gelişmeler, bakanlıkların TBMM Genel Kurulu'ndaki 2025 yılı bütçelerinin görüşmeleri, asgari ücret süreci, CHP ekonomi heyetinin illerdeki temasları ve Özgür Özel'in Sosyalist Enternasyonal toplantısı için 21 Aralık'da gerçekleştireceği Fas ziyareti gündeme gelecek.

Belediye Görevlendirmeleri Görüşülüyor

Toplantı kapsamında ayrıca, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ile bugün TBMM'de yaptığı görüşme de ele alınacak.

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