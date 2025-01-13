CHP Merkez Yönetim Kurulu Özgür Özel Liderliğinde Toplandı

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında gerçekleştirilen toplantıyla önemli gündem maddelerini ele aldı. Parti genel merkezindeki toplantı, saat 15.30'da başladı.

Toplantıda, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen suç örgütü soruşturması çerçevesinde gözaltına alınması, belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan prim borçları, belediyelere yapılan görevlendirmeler gibi kritik konular masaya yatırılacak.

Ayrıca, Genel Başkan Özgür Özel'in 9 Ocak'ta başlattığı "kırmızı kart" eyleminin toplumsal yansımaları, DEM Parti heyetiyle TBMM'de gerçekleştirilen görüşmeler, Baas rejiminin çöküşü sonrası Suriye'de yaşanan gelişmeler, iç politika, ekonomi, parti içi disiplin dosyaları ve etkinlik takvimi de toplantının diğer önemli başlıkları arasında yer alıyor.