CHP Merkez Yönetim Kurulu Terör Saldırısını Değerlendirdi

CHP Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı Yapıldı

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel liderliğinde toplandı. Parti genel merkezinde saat 10.15'te başlayan bu toplantıda önemli gündem maddeleri ele alındı.

Terör Saldırısı Gündemi

Toplantının ana konusu, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan yerleşkesini hedef alan terör saldırısıydı. CHP kaynaklarından edinilen bilgilere göre, MYK, bu olayla ilgili son gelişmeleri değerlendirmek amacıyla bir araya geldi.

Sorunların Ele Alınması Bekleniyor

Toplantıda, saldırıya dair son durumu ortaya koyan sunumlar yapması beklenen parti yöneticileri tarafından detaylı bilgi paylaşımı gerçekleştirilecektir.