CHP Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı Gerçekleşti

CHP Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı

CHP Merkez Yönetim Kurulu, Genel Başkan Özgür Özel'in önderliğinde toplandı. Toplantı, parti genel merkezinde saat 14.30'da başladı.

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Parti içinden edinilen bilgilere göre, toplantıda birçok kritik konu görüşülecek. Bu konular arasında Gaziantep'te planlanan "fıstık mitingi", eylül ayında düzenlenecek olan tüzük kurultayı hazırlıkları, emekli ve memur maaşları, asgari ücret, dış politika ile parti içi disiplin dosyaları yer alıyor.

Bu önemli başlıkların yanı sıra, yönetim kurulu üyeleri, CHP'nin gelecek stratejileri üzerine de değerlendirmelerde bulunacaklar.