CHP Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı Gerçekleşti

CHP Merkez Yönetim Kurulu Toplandı
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel öncülüğünde önemli bir toplantı düzenledi.
Toplantı Detayları
Parti genel merkezinde gerçekleştirilen MYK toplantısı, saat 12.00'de başladı. Toplantıda, genel başkan yardımcıları, parti programı hazırlık süreçlerine dair detaylı sunumlar yapacak.
Gündem Maddeleri
Toplantıda ele alınacak başlıca konular arasında:
- Ekonomik gelişmeler
- İç ve dış politika gelişmeleri
- Diyarbakır'da hayatını kaybeden 8 yaşındaki Narin Güran'ın soruşturması
- Etkinlik takvimi
Uluslararası İlişkiler
Ayrıca, Genel Başkan Özgür Özel'in 25 Eylül'de ABD'nin New York kentinde gerçekleşecek Sosyalist Enternasyonal Toplantısı'na yönelik hazırlıkları da toplantının önemli gündem maddeleri arasında yer aldı.