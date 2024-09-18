CHP Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı Gerçekleşti

CHP Merkez Yönetim Kurulu Toplandı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel öncülüğünde önemli bir toplantı düzenledi.

Toplantı Detayları

Parti genel merkezinde gerçekleştirilen MYK toplantısı, saat 12.00'de başladı. Toplantıda, genel başkan yardımcıları, parti programı hazırlık süreçlerine dair detaylı sunumlar yapacak.

Gündem Maddeleri

Toplantıda ele alınacak başlıca konular arasında:

Ekonomik gelişmeler

İç ve dış politika gelişmeleri

Diyarbakır'da hayatını kaybeden 8 yaşındaki Narin Güran 'ın soruşturması

'ın soruşturması Etkinlik takvimi

Uluslararası İlişkiler

Ayrıca, Genel Başkan Özgür Özel'in 25 Eylül'de ABD'nin New York kentinde gerçekleşecek Sosyalist Enternasyonal Toplantısı'na yönelik hazırlıkları da toplantının önemli gündem maddeleri arasında yer aldı.