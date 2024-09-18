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CHP Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı Gerçekleşti

CHP MYK, Genel Başkan Özgür Özel'in liderliğinde önemli konuları ele almak üzere toplandı.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 12:02
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 12:02
CHP Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı Gerçekleşti

CHP Merkez Yönetim Kurulu Toplandı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel öncülüğünde önemli bir toplantı düzenledi.

Toplantı Detayları

Parti genel merkezinde gerçekleştirilen MYK toplantısı, saat 12.00'de başladı. Toplantıda, genel başkan yardımcıları, parti programı hazırlık süreçlerine dair detaylı sunumlar yapacak.

Gündem Maddeleri

Toplantıda ele alınacak başlıca konular arasında:

  • Ekonomik gelişmeler
  • İç ve dış politika gelişmeleri
  • Diyarbakır'da hayatını kaybeden 8 yaşındaki Narin Güran'ın soruşturması
  • Etkinlik takvimi

Uluslararası İlişkiler

Ayrıca, Genel Başkan Özgür Özel'in 25 Eylül'de ABD'nin New York kentinde gerçekleşecek Sosyalist Enternasyonal Toplantısı'na yönelik hazırlıkları da toplantının önemli gündem maddeleri arasında yer aldı.

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