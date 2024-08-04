CHP Merkez Yönetim Kurulu Yeni Toplantısını Gerçekleştirdi

CHP Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı Yapıldı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında bir araya geldi. Toplantı, parti genel merkezinde düzenlenen Parti Meclisi (PM) toplantısının ardından gerçekleştirildi.

Toplantının Detayları

MYK toplantısı, bu akşam saat 21.35'te sona erdi. Toplantıda, CHP İl Başkanları ve Parti Meclisi toplantılarının sonuçları değerlendirildi. Parti kaynaklarından alınan bilgilere göre, gündem maddeleri etrafında kapsamlı bir inceleme yapıldı.