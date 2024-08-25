CHP Milletvekili Tuncay Özkan Hakkında Soruşturma Başlatıldı

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan Üzerine Soruşturma Açıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan hakkında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik yaptığı sosyal medya paylaşımları sebebiyle İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Bakan Tunç'tan Açıklama

Yılmaz Tunç, bu konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medya üzerinden hakaret eden ve iftira atan İzmir Milletvekili Tuncay Özkan hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Önemi

Bakan Tunç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın milletin değerleriyle özdeşleşmiş bir lider olduğunu belirterek, “Ömrünü büyük ve güçlü Türkiye'ye vakfetmiştir.” şeklinde konuştu. Ayrıca, “Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hadsiz ve çirkin ifadeler asla kabul edilemez.” diyerek, milletvekilliği sıfatını taşıyan bir kişinin böyle bir davranış sergilemesini kınadı.