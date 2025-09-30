CHP MYK Özgür Özel Başkanlığında Toplandı: TBMM Açılışı ve Trump'ın Barış Planı Görüşüldü

CHP MYK, Genel Başkan Özgür Özel yönetiminde 2 saat süren toplantıda TBMM açılışı, Bolu kampı, Trump'ın Gazze barış planı ve 39. Kurultay hazırlıklarını ele aldı.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 18:00
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 18:00
CHP MYK Özgür Özel Başkanlığında Toplandı: TBMM Açılışı ve Trump'ın Barış Planı Görüşüldü

CHP MYK Özgür Özel başkanlığında toplandı

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı. Parti genel merkezinde basına kapalı gerçekleşen toplantı 2 saat sürdü.

Gündemde TBMM açılışı, Bolu kampı ve Trump'ın barış planı

Edinilen bilgiye göre, CHP'nin 21 Eylül'de tamamlanan 22. Olağanüstü Kurultayı sonrasında yapılan ilk MYK toplantısında, yarınki TBMM'nin 28. Dönem 4. Yasama Yılı açılışı ile partinin 3-5 Ekim'de Bolu'da düzenleyeceği milletvekili kampı ele alındı.

Toplantıda ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de ateşkese varılması amacıyla sunduğu barış planı üzerinde değerlendirmeler yapıldı.

Kurultay hazırlıkları ve soruşturmalar

MYK'da, kasımda yapılacak CHP'nin 39. Olağan Kurultayı için hazırlıklar, yenileme çalışmaları süren parti programı ve bazı CHP'li belediyeler hakkında yürütülen soruşturmalar da gündeme getirildi.

İLGİLİ HABERLER

Kış Öncesi Doğalgaz Desteği Başladı: Ailelere 2.500 TL'ye Kadar Yardım

Işıkhan’dan Müjde: Engelli ve Eski Hükümlülere Milyonluk Hibe Başladı

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin

DenizBank'tan Memurlara Özel Kredi: %1.99 Faiz, 1,5 Milyon TL'ye Kadar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kars'ta Sarıkamış Devlet Hastanesi'nde Yangın Tatbikatı
2
Antalya'da Bıçakla Cinayet Davasında Sanık İlk Kez Hakim Karşısında
3
Trabzon Yoroz Limanı'nda insansız deniz aracı bulundu — Liman kapatıldı
4
İstanbul Ümraniye'de İzinsiz Pankart: 6 Zanlı Yakalandı
5
Sivas'ta Öğrenci Boğazına Mandalina Kaçtı — Öğretmen Heimlich ile Kurtardı
6
İstanbul Polis Bandosu, Üsküdar Huzurevi'nde 1 Ekim Konseri
7
Edirne'de 6 Ton İpsala Pirinciyle Dev Pilav Festivalde Dağıtıldı

TOKİ'den Yılın Fırsatı: 509 Konut ve İşyeri İçin İzmir ve İstanbul Öne Çıkıyor

Kahramanmaraş'ta TOKİ'den Dev İhale: Arsa Satışı Karşılığı Projesi

SGK ve Devlet Tiyatroları 98 Personel Alımı İlanı — Başvuru ve Sınav Tarihleri

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin

Adalet Bakanlığı'na 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı — Erdoğan Açıkladı, Sınav Beklentisi 2025

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam

Işıkhan’dan Müjde: Engelli ve Eski Hükümlülere Milyonluk Hibe Başladı

Halkbank'tan Promosyonda Rekor: Isparta Sağlıkçılara 95.500 TL

Kış Öncesi Doğalgaz Desteği Başladı: Ailelere 2.500 TL'ye Kadar Yardım

Sağlık Bakanlığı'ndan 18 Bin Personel İlanı Resmi Gazete'de Yayımlandı

DenizBank'tan Memurlara Özel Kredi: %1.99 Faiz, 1,5 Milyon TL'ye Kadar