CHP MYK Özgür Özel Başkanlığında Toplandı: TBMM Açılışı ve Trump'ın Barış Planı Görüşüldü

CHP MYK Özgür Özel başkanlığında toplandı

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı. Parti genel merkezinde basına kapalı gerçekleşen toplantı 2 saat sürdü.

Gündemde TBMM açılışı, Bolu kampı ve Trump'ın barış planı

Edinilen bilgiye göre, CHP'nin 21 Eylül'de tamamlanan 22. Olağanüstü Kurultayı sonrasında yapılan ilk MYK toplantısında, yarınki TBMM'nin 28. Dönem 4. Yasama Yılı açılışı ile partinin 3-5 Ekim'de Bolu'da düzenleyeceği milletvekili kampı ele alındı.

Toplantıda ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de ateşkese varılması amacıyla sunduğu barış planı üzerinde değerlendirmeler yapıldı.

Kurultay hazırlıkları ve soruşturmalar

MYK'da, kasımda yapılacak CHP'nin 39. Olağan Kurultayı için hazırlıklar, yenileme çalışmaları süren parti programı ve bazı CHP'li belediyeler hakkında yürütülen soruşturmalar da gündeme getirildi.