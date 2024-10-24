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CHP MYK Toplantısı Gerçekleştirildi

CHP Merkez Yönetim Kurulu, Genel Başkan Özgür Özel'in başkanlığında kritik bir toplantı yaptı.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 18:06
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 18:06
CHP MYK Toplantısı Gerçekleştirildi

CHP Merkez Yönetim Kurulu Toplandı

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel önderliğinde gerçekleşti. Toplantı, parti genel merkezinde saat 17.50'de başladı.

Kritik Agenda: TUSAŞ'a Yönelik Terör Saldırısı

Rekabetçi gündem maddeleri arasında, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan yerleşkesine yönelik gerçekleşen terör saldırısının ele alınacağı bilgisi verildi.

Özgür Özel'in Güncel Etkinlikleri

Toplantının ardından, CHP MYK üyeleri, sabah saatlerinde yaklaşık 2 saat süren bir toplantı gerçekleştirdi. Ardından Genel Başkan Özgür Özel, şehitler için düzenlenen cenaze törenine katıldı ve hastanede yaralıları ziyaret etti.

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