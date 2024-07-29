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CHP MYK Toplantısında Önemli Gündem Maddeleri Ele Alındı

CHP'nin Merkez Yönetim Kurulu, Genel Başkan Özgür Özel liderliğinde kritik konuları değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 29.07.2024 14:12
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 14:12
CHP MYK Toplantısında Önemli Gündem Maddeleri Ele Alındı

CHP Merkez Yönetim Kurulu Toplandı

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel'in öncülüğünde önemli bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantı, parti genel merkezinde saat 14:10'da başladı.

Gündem Maddeleri

Edinilen bilgilere göre, MYK toplantısının ana gündem maddesi, 4 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek tüzük kurultayı olacak. Bu kurultay, parti yapısındaki değişiklikler hakkında kritik kararların alınmasına zemin hazırlayacak.

Diğer Konular

Toplantıda ayrıca, önümüzdeki günlerde Şam'a yapılması planlanan ziyaret, 1-3 Ağustos tarihlerinde Burdur'da düzenlenecek il belediye başkanları toplantısı, parti içindeki disiplin dosyaları, faaliyet takvimi, belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) olan prim borçları ve ülke ekonomisine dair gelişmeler de ele alınacak. İç ve dış politika konuları da gündemde yer alıyor.

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