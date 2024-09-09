CHP'nin 101. Yılı Anıtkabir'de Kutlandı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Anıtkabir'i Ziyaret Etti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, 101. kuruluş yıl dönümünde heyetiyle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. Özel ve beraberindekiler, Aslanlı Yol boyunca yürüyerek Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine ulaştılar.

Saygı Duruşu ve Çelenk Töreni

Burada, Özgür Özel mozoleye çelenk bıraktı ve sonrasında saygı duruşunda bulunuldu. Ziyaretin devamında Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek, Anıtkabir özel defterini imzalayan Özel, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Sayın Genel Başkanım, iki büyük eserinizden biri olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin her kademesinden yöneticileri ile partimizin kuruluşunun 101'inci yılında huzurunuzdayız. Sizden aldığımız büyük ilhamla, partimizi iktidar yaparak Türkiye Cumhuriyeti'ni kuruluş felsefesinden sapmadan, kurucu değerlerine bağlı kalarak demokratik, laik, sosyal, hukuk devleti niteliklerini güçlendirerek, gösterdiğiniz hedefe ulaştırmak için durmadan, dinlenmeden mücadele edeceğimize söz veriyoruz."

Anıtkabir'de Hatıra Fotoğrafı ve Saygı Duruşu

Özel, Anıtkabir merdivenlerinde partililerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra, 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün mezarına da çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu.