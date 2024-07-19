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CHP’nin 24 Saatlik eğitim maratonu sona erdi!

CHP’nin eğitimdeki sorunlara dikkat çekmek ve çözüm önerilerini gündeme getirmek amacıyla düzenlediği 24 saatlik basın toplantısı sona erdi. Etkinlik, eğitim sistemindeki aksaklıklara yönelik toplumun bilinçlenmesini sağlamayı ve bu sorunların çözümüne dair öneriler sunmayı hedefledi.

Yayın Tarihi: 19.07.2024 13:22
Güncelleme Tarihi: 19.07.2024 13:22
CHP’nin 24 Saatlik eğitim maratonu sona erdi!

Kapanış konuşmasını yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, toplantının ardından atılacak adımları açıkladı. Özçağdaş, “Eğitim sorunlarını kısa toplantılarla anlatmak yeterli değil. Bu 24 saatlik maraton burada son buluyor. Ağustos ayında CHP yönetimindeki 21 ilde eğitim buluşmaları gerçekleştireceğiz. Bu buluşmalarda öğretmenler, idareciler, sendikalılar ve akademisyenlerle bir araya geleceğiz. Ayrıca valileri, il milli eğitim müdürlerini ve rektörleri ziyaret ederek sorunları tartışacağız” dedi.

Özçağdaş, eğitim politikaları hakkında da eleştirilerde bulundu ve “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” program önerisinin geri çekilmesini talep ettiklerini belirtti. Özçağdaş, mevcut eğitim sisteminin, 22 yıllık Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı altında kötüleştiğini ifade etti.

Eğitim Politikalarına Yeni Yaklaşımlar

Özçağdaş’ın önerileri arasında, köy okullarının açılması ve eğitim altyapısının güçlendirilmesi gibi konular yer aldı. Ayrıca, okul öncesi eğitimin zorunlu ve ücretsiz olması, taşımalı eğitimin sonlandırılması ve yatılı okulların iyileştirilmesi gibi taleplerde bulundu. Özçağdaş, her okulda temizlik ve güvenlik personeli bulundurulmasını, ayrıca sağlık hizmetlerinin sağlanmasını vurguladı.

Özçağdaş’ın açıklamalarında öne çıkan diğer bir nokta ise öğretmenlerin maaş ve çalışma koşullarıyla ilgiliydi. Ücretli öğretmenliğin sona erdirilmesi, sözleşmeli ve kadrolu öğretmen ayrımının kaldırılması gibi önerilerde bulundu. Ayrıca, eğitimde liyakat esasına göre atamaların yapılmasını ve öğretmenlerin ekonomik haklarının iyileştirilmesini talep etti.

Toplantının Sonuçları Kitaplaştırılacak

Toplantıda genel başkan yardımcıları, belediye başkanları, milletvekilleri, akademisyenler ve sendika temsilcileri gibi çeşitli katılımcılar, eğitimle ilgili tematik konuşmalar yaptılar. “Eğitim Maratonu”nun sonuçları, CHP’nin eğitim kurmayları tarafından bir kitap halinde yayımlanacak. Bu kitap, maratonda ele alınan konuları ve önerileri derinlemesine inceleme fırsatı sunacak.

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