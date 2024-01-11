CHP'nin 242 seçim bölgesi için adayları belli oldu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel liderliğinde Parti Meclisi (PM) toplantısı yapıldı. CHP Sözcüsü Deniz Yücel, toplantıda seçilen belediye başkan adaylarını duyurdu.

PM toplantısında büyükşehir belediye başkan adayları seçildi. Yücel, 23 adayın kadın olduğunu söyledi.

CHP, belediye başkan adaylarını açıkladı. Adana, Aydın ve Eskişehir'de mevcut başkanlarını yeniden aday gösterdi. Eskişehir'de ise Yılmaz Büyükerşen, görevi Ayşe Ünlüce'ye bıraktı.

CHP, belediye başkan adaylarını duyurdu. Hatay ve Tekirdağ'da mevcut başkanlarını korudu. Tekirdağ'da kadın aday Candan Yüceer, eski milletvekili. Hatay'da Lütfü Savaş ile seçime katılacağını bildirdi.

CHP'nin Afyon, Artvin, Bilecik, Çankırı, Giresun ve Kırklareli'nde adaylarını belirledi. Afyon'da Burcu Köksal, Artvin'de aday gösterilen isim ise Bilgehan Erdem oldu. Partinin Bilecek Belediye başkan adaylığı koltuğunda değişiklik olmadı ve mevcut başkan Melek Mızrak Subaşı ile seçime katılacak. Çankırı Beledi adayına bakıldığında ise İlhan Tekin ile yolculuğun devam edeceği görülüyor. Son olarak Giresun'da Fuat Köse listede yerini alırken Kırklareli'nde Mehmet Siyam Kesimoğlu adaylar arasında gösterildi.

CHP'NİN ADAY KADROSU BELLİ OLDU

CHP, belediye başkan adaylarını duyurdu. Kilis, Niğde, Osmaniye ve Sinop'ta adaylarını belirledi. Partinin adayları arasında sırasıyla Kilis'de Hakan Bilecen, Niğde'de Sayın Hulus Özen, Osmaniye'de Serkan Karayiğit aday gösterilirken Sinop'ta ise Mehmet Gürbüz ismi gün yüzüne çıktı.

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, partisinin beş ilde daha belediye başkan adaylarını açıkladı. Adaylar arasında eski milletvekili Özkan Yalım ve şehir plancısı Tahsin Erdem gibi tanınmış isimler var. Açıklamada Tunceli Belediye başkan adayı olarak Ali Mustafa Çelik, Uşak'ta Milletvekili Özkan Yalım, Yalova'da Mehmet Gürel, Yozgat'ta Özkan Şengül olurken son olarak Zonguldak Belediye başkan adayı ise Tahsin Erdem listede yer aldı.

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, belediye başkan adaylarını duyurduktan sonra, partisinin PM ve MYK toplantılarında neler konuşulduğunu ve kararlaştırıldığını yarın yapacağı bir basın toplantısıyla açıklayacağını söyledi.