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CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na İlişkin Soruşturma Başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'nin kurultayında oy verme iddialarıyla ilgili inceleme başlattı.

Yayın Tarihi: 10.02.2025 14:39
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 14:39
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na İlişkin Soruşturma Başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda Soruşturma Başlattı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultay'da oy verme işlemleriyle ilgili olarak "kurultay günü para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarını araştırmak üzere inceleme başlattı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, CHP'nin düzenlediği kurultayda bu konuda Bursa Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan ihbarın, yetkisizlik kararıyla birlikte Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği belirtildi. Elde edilen belgeler doğrultusunda, Ocak 2024'te soruşturmanın resmi olarak başlatıldığı kaydedildi.

Soruşturma kapsamında, CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eski CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi tanık sıfatıyla ifadeye çağrıldığı bildirildi. Açıklamada, ilgili şahısların basın organları ve sosyal medyada yaptıkları açıklamalar nedeniyle tanık olarak çağrıldıkları vurgulandı.

Hukuki süreç ve soruşturmanın ilerleyişiyle ilgili gelişmelerin takip edileceği belirtildi.

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