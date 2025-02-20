CHP'nin 38. Olağan Kurultayı Soruşturmasında Detaylar Ortaya Çıktı

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na Soruşturma Başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı'nda ortaya çıkan "kurultay günü para karşılığı oy kullandırıldığı" iddiaları kapsamında harekete geçerek soruşturma sürecini başlattı. Başsavcılık, olaya ilişkin bilgi sahibi olan Ankara dışındaki kişilerin tespiti için gerekli talimatları ilgili illerdeki başsavcılıklara iletti.

Tanık İfadeleri ve Araştırmalar

Alınan bilgilere göre, başsavcılık bugüne kadar 4 tanık ile ifade görüşmesi gerçekleştirdi. Yeni tanıkların da Ankara Adliyesi'nde ifade vermesi bekleniyor. Ayrıca, tanık ifadelerinde geçen isimlere yönelik para trafiği ile ilgili araştırmalar için çeşitli kurumlara müzekkere gönderildi.

Bir adayın oy kullandırma karşılığında teklif edilen menfaatler (belediyelerde işe alım, meclis üyeliği gibi) ile ilgili iddiaların da kapsamlı bir şekilde araştırıldığı belirtildi.

İddianame Süreci

Yürütülen araştırmaların ardından, şüpheli ifadelerine geçilmesi ve delillerin toplanması sonrası başsavcılığın iddianame hazırlayıp hazırlamayacağına karar vereceği vurgulandı. İddianamenin tanzim edilmesi durumunda, başsavcılığın Asliye Hukuk Mahkemesi'ne ihbarda bulunacağı, eğer deliller iddiaları desteklemezse takipsizlik kararı verileceği ifade edildi.

Mahkeme Süreci ve Gizlilik

Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne ihtiyati tedbir talebiyle başvurarak, “parti yönetiminin görevden uzaklaştırılması” istemini içeren talebi reddedildi. Mahkemenin deliller toplandıktan sonra esas hakkında karar vereceği öğrenildi.

Öte yandan, yürütülen soruşturmada gizlilik kararı olmadığı ve gizli tanık bulunmadığı, dosyanın CHP parti merkezi avukatlarının istemesi durumunda incelenebileceği kaydedildi.