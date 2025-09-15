CHP'nin 38. ve 21. Kurultay İptal Davasında 5. Duruşma Başladı

CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleşen 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025'teki 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin davanın beşinci duruşması başladı.

Duruşma, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya, CHP'nin avukatları Çağlar Çağlayan ve Mehmet Can Keysan ile kurultay delegelerinin avukatı Onur Yusuf Üregen katıldı.

Mahkeme süreci, avukatların beyanlarının alınmasıyla devam ediyor.

Duruşma öncesinde CHP parti temsilcileri ve davayı takip etmek isteyenler mahkeme önünde toplandı. Emniyet ekiplerinin mahkeme önünde ve adliyenin çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldığı gözlendi.

Tarafların dinlenilmesinin ardından mahkeme, duruşmayı 24 Ekim Cuma gününe erteledi.

Davanın geçmişi

CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te gerçekleştirdiği 38. Olağan Kurultayına ilişkin olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından usulsüzlük soruşturması başlatılmıştı.

Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler, söz konusu kurultayın iptali için ayrı ayrı mahkemelerde dava açtı. Açılan iptal davaları 14 Şubat'ta Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki dosyada birleştirildi.

Davanın 30 Haziran'daki celsesinde mahkeme, ceza yargılamasına konu davadaki görevsizlik kararına yapılan itirazın sonucunun beklenmesine karar vererek duruşmayı 8 Eylül'e bıraktı.

CHP avukatları, 4-9 Eylül'ün CHP'nin kuruluş haftası olduğunu ve parti tüzüğünün 86. maddesi gereği bu tarihlerde kuruluş etkinlikleri yapıldığını belirterek, 8 Eylül'deki duruşmanın ertelenmesini talep etti. Mahkeme talebi makul bularak duruşmanın 15 Eylül'de görülmesine karar vermişti.