CHP'nin 'Adalet Buluşmaları' İkinci Etkinliği Muğla'da Gerçekleşti

CHP 'Adalet Buluşmaları' İkinci Etkinliğini Muğla'da Düzenledi

CHP, Adalet Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı tarafından organize edilen "Adalet Buluşmaları"nın ikincisini Muğla'da gerçekleştirdi. Bu seferki buluşma, Menteşe ilçesindeki Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde yapıldı ve "Çevre, Ormanların Korunması ve Anayasa" paneline ev sahipliği yaptı.

Gökçe Gökçen'den Önemli Açıklamalar

Etkinlikte konuşan Adalet Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, ilk buluşmanın dünden İzmir'de gerçekleştirildiğini söyledi. Gökçen, panelde ele alınan her konunun kayda geçeceğini ve bugün sonuç bildirgesinin paylaşılacağını belirtti.

Kurultay'dan Alınan Mesajlar

CHP'nin 4-9 Eylül tarihlerinde yaptığı 2. Yüzyıl Değişim Kurultayı'na da dikkat çeken Gökçen, "Parti programımızı oluştururken kurultay delegelerimizden katılımcı bir süreç talep edildi. Böylece program, yalnızca masa başında hazırlanmış bir metin olmaktan çıkıp, herkesin sahiplenebileceği bir belge haline gelecek" dedi. Ayrıca, bu amaç doğrultusunda Türkiye’nin 7 bölgesinde benzer buluşmaların düzenleneceğini açıkladı.

Muğla'nın Seçilmesinin Sebepleri

Gökçen, çevre konularına verdikleri önemi vurgularken, Muğla’nın bu konuda önemli bir merkez olduğunu kaydetti. CHP'nin, Türkiye’nin geleceği için ormanların korunması, çevrenin ve sokak hayvanlarının haklarının savunulması hakkında her alanda konuşmaya devam edeceğini söyledi.

Umuda Yolculuk

Konuşmasında umudun her zaman canlı olduğunu ifade eden Gökçen, "Bütün olumsuzluklara rağmen önümüzde umut dolu bir gelecek var. Bu umudu, sizlerin mücadelesinde buluyoruz. Aslında umudu birbirimizde buluyoruz" dedi.

Katılımcıların Düşünceleri

Panele CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, CHP İl Başkanı Zekican Balcı, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal gibi isimler katıldı. Panelde çeşitli çevre örgütleri de görüşlerini paylaştı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.