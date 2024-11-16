CHP'nin 'Adalet Buluşmaları' İzmir'de Başladı

İzmir'de 'Adalet Buluşmaları' Rüzgarı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adalet Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı tarafından düzenlenen 'Adalet Buluşmaları'nın ilki, İzmir'de hayata geçirildi. Bu anlamlı etkinliğin ilk paneli, Karabağlar ilçesindeki Mustafa Necati Kültür Merkezi'nde 'Şiddetle Mücadele' temasıyla gerçekleştirildi.

Panelde Önemli Açıklamalar

CHP Adalet Politikaları Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Bahadır Erdem, paneldeki konuşmasında, iktidarın adaletsizliğinden ve şiddetten beslenmekte olduğunu vurguladı. Erdem, toplumda barışın sağlanmasında kararlı olduklarını belirterek, şunları söyledi:

"Anayasa değiştirmek istiyorlar ama bu, sizin, benim, vatandaşın hayrına değil. Tek derdiniz koltuğunuzun devamı. Bu ülkeye toplumsal barış gelecek; 50 seneden beri çözülemeyen Kürt meselesi de çözülecek. Barışı; muhalefeti, iktidarı, akademik camiayı ve vatandaşların ortak aklını birleştirerek sağlayacağız. Bunu sadece Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı getirecek."

Erdem, insan haklarına değer veren ve ülkenin iyiliğini isteyen herkesin CHP çatısı altında toplanarak, seçimlerde iktidara gelmesi gerektiğini ifade etti.

CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun ve Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün de katkıda bulunduğu panel, basına kapalı olarak devam etti.

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