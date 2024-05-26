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CHP'nin düzenlediği Büyük Emekli Mitingi Ankara'da çoşkuyla gerçekleşti: 2024 hani emeklinin yılı olacaktı?

Ankara Tandoğan'da CHP tarafından düzenlenen Büyük Emekli Mitingi'nde, Türkiye'nin dört bir yanından binlerce emekli taleplerini dile getirdi. CHP lideri Özgür Özel, mitingde emeklilerin haklarını savunarak önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 26.05.2024 15:28
Güncelleme Tarihi: 26.05.2024 15:28
CHP'nin düzenlediği Büyük Emekli Mitingi Ankara'da çoşkuyla gerçekleşti: 2024 hani emeklinin yılı olacaktı?

Özgür Özel: Hani 2024 emeklinin yılı olacaktı?

Türkiye'nin dört bir yanından gelen binlerce emekli, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından Ankara Tandoğan'da düzenlenen Büyük Emekli Mitingi'nde buluştu. Sabahın erken saatlerinden itibaren meydanı dolduran emekliler, taleplerini dile getiren sloganlarla seslerini duyurdu.

Emeklilerin Talepleri İçin Birlik Oldular

Mitinge, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yanı sıra, DİSK Emekli-Sen, Tüm Emeklilerin Sendikası, Bağımsız Emekliler Sendikası, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği ve birçok sivil toplum kuruluşunun üyeleri katıldı. Katılımcılar, emeklilerin yaşadığı ekonomik zorluklara ve hak taleplerine dikkat çekmek amacıyla toplandı.

Özgür Özel'den Emeklilere Destek Mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, mitingde yaptığı konuşmada, emeklilerin sorunlarına ve taleplerine vurgu yaptı. Özel, "Biz konuştuk, biz anlattık, siz geldiniz. Kendi meselenize sahip çıktınız. Bugün Ankara’da iğne atsan yere düşmüyorsa bunun sahibi sizlersiniz. Dünyanın en büyük korusunun söylediği en acıklı şarkıdır bu. Emeklinin sorununu çözmezseniz meydanlar, sokaklar bizimdir dedik. Bu sesi ya duyacaklar ya da durmayacağım, hakkınızı söke söke alacağım" ifadelerini kullandı.

Miting boyunca emekliler, ekonomik sıkıntılar ve hak ihlalleri karşısında birlik ve dayanışma mesajı verdi.

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