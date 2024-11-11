DOLAR
34,32 0,16%
EURO
36,58 0,68%
ALTIN
2.935,23 1,16%
BITCOIN
2.811.950,18 -3,46%

CHP'nin Esenyurt Belediyesi Önündeki Eylemi Devam Ediyor

CHP, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından eylemlerini sürdürüyor, yetkililere çağrıda bulunuyor.

Yayın Tarihi: 11.11.2024 15:48
Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 15:48
CHP'nin Esenyurt Belediyesi Önündeki Eylemi Devam Ediyor

CHP'liler Esenyurt'ta Hakkı Savunuyor

CHP'lilerin, "silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in görevinden uzaklaştırılmasına tepkileri devam ediyor.

Eyleme CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, İstanbul Milletvekili Yunus Emre ve Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu katıldı. Partililer, Esenyurt Belediyesinin önünde toplanarak, demokrasi nöbetlerine devam ettiklerini duyurdular.

Bariyerlerle Çevrili Belediye Binası

Başarır, güvenlik önlemleri nedeniyle belediye binasına giremediklerini belirterek, "Burada bir hakkı savunuyoruz. Bakın, 100 metre bariyerlerle çevrilmiş. Milletvekilleri giremiyor. Devletin organlarını, devletin kamu kurumlarını, milletvekilleri ile karşı karşıya getirmeyin" açıklamasında bulundu.

Seçim Sürecine Dikkat Çekti

Eylem sırasında yerel seçimlerde 4 farklı oy zarfının olduğu bilgisini de veren Başarır, "İlçe belediyesine oy verenler meclis üyelerine veremeyebiliyor, meclis üyesine verenler Ahmet Özer'e veremeyebiliyor. Şimdi buradan ayrı bir oyla, seçilmiş meclis üyelerine kayyum mu atadınız?" dedi.

Ayrıca, Esenyurtlu vatandaşların belediyeye neden başvurmak istediklerini de vurgulayan Başarır, "1 milyon Esenyurtlu belediyeye niye gelmek ister? Derdini anlatmak için. Suyu kesilmiştir, sokağında sorun vardır, mahallesinde sorun vardır. Şimdi siz 1 milyon Esenyurtluyu belediyeye sokmuyorsunuz günlerdir, ne olacak?" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile telefon görüşmesi gerçekleştiren Başarır, 5 kişilik heyetiyle Esenyurt Belediye binasına girdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

TCMB'den EMEKLİ maaş zam tablosunda yüzde 6’lık artış! İşte zam oranları

Aralık 15’e kadar giden gitti! 15 TL’den 5.000 TL’ye çıkacak

Akaryakıt alacaklar dikkat! Bakanlık açıkladı yeni bir dönem başlayacak

26 yaşa kadar olan gençlere müjde! Her ay 1500 TL iade edilecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Elazığ'da Polise Saldırı: 1 Zanlı Tutuklandı, Yaralı Polis Durumu İyi
2
İsrail, Lübnan'daki Çağrı Cihazı Saldırısını Resmen Üstlendi
3
CHP'li Suiçmez, Noterlik Kanunu Teklifini Eleştirdi
4
Antalya'da Çıkan Yangında İş Yeri Kullanılamaz Hale Geldi
5
Aksaray'da Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde Dirgenli Saldırı: 4 Yaralı
6
Burdur'da Feci Kaza: 1 Ölü, 7 Yaralı
7
İstanbul-İzmir Otoyolu'nda Feci Kaza: 1 Ölü, 9 Yaralı

SGK’nın kapılarını kapattıracak zam! Emekli olmak hayal olabilir

26 yaşa kadar olan gençlere müjde! Her ay 1500 TL iade edilecek

Aralık 15’e kadar giden gitti! 15 TL’den 5.000 TL’ye çıkacak

Akaryakıt alacaklar dikkat! Bakanlık açıkladı yeni bir dönem başlayacak

Her ayın 6. ve 10. Günü dikkat! 2.000 TL- 6.000 TL ödenecek

Müjde Açıklama! Tarihin en büyük ikramiyesi yılbaşında geliyor!

Şubat ayında faturalar 2 katı artacak! Elektrik faturası adına olan dikkat!

TCMB'den EMEKLİ maaş zam tablosunda yüzde 6’lık artış! İşte zam oranları

Başkandan asgari ücret iddialarına son net tavır geldi

Gülümseten Kasım Kampanyası: Bu ürünlere bakmayan binlerce lira kaybedecek

Cuma akşamı onların günü! IBAN’a bakan kazanacak

Ortak Türk Alfabesi uzlaşısı geldi! Yeni alfabe kullanılmaya başlayacak