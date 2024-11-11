CHP'nin Esenyurt Belediyesi Önündeki Eylemi Devam Ediyor

CHP'liler Esenyurt'ta Hakkı Savunuyor

CHP'lilerin, "silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in görevinden uzaklaştırılmasına tepkileri devam ediyor.

Eyleme CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, İstanbul Milletvekili Yunus Emre ve Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu katıldı. Partililer, Esenyurt Belediyesinin önünde toplanarak, demokrasi nöbetlerine devam ettiklerini duyurdular.

Bariyerlerle Çevrili Belediye Binası

Başarır, güvenlik önlemleri nedeniyle belediye binasına giremediklerini belirterek, "Burada bir hakkı savunuyoruz. Bakın, 100 metre bariyerlerle çevrilmiş. Milletvekilleri giremiyor. Devletin organlarını, devletin kamu kurumlarını, milletvekilleri ile karşı karşıya getirmeyin" açıklamasında bulundu.

Seçim Sürecine Dikkat Çekti

Eylem sırasında yerel seçimlerde 4 farklı oy zarfının olduğu bilgisini de veren Başarır, "İlçe belediyesine oy verenler meclis üyelerine veremeyebiliyor, meclis üyesine verenler Ahmet Özer'e veremeyebiliyor. Şimdi buradan ayrı bir oyla, seçilmiş meclis üyelerine kayyum mu atadınız?" dedi.

Ayrıca, Esenyurtlu vatandaşların belediyeye neden başvurmak istediklerini de vurgulayan Başarır, "1 milyon Esenyurtlu belediyeye niye gelmek ister? Derdini anlatmak için. Suyu kesilmiştir, sokağında sorun vardır, mahallesinde sorun vardır. Şimdi siz 1 milyon Esenyurtluyu belediyeye sokmuyorsunuz günlerdir, ne olacak?" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile telefon görüşmesi gerçekleştiren Başarır, 5 kişilik heyetiyle Esenyurt Belediye binasına girdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.