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CHP'nin Esenyurt Ziyareti ve Açıklamalar

CHP'li Özgür Karabat, Esenyurt Belediyesi'nde belediye başkanının tutuklanmasına tepki gösterdi, kayyum uygulamasına karşı olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 05.11.2024 13:56
Güncelleme Tarihi: 05.11.2024 14:02
CHP'nin Esenyurt Ziyareti ve Açıklamalar

CHP'li Karabat'tan Esenyurt'ta Açıklamalar

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Esenyurt Belediyesi önünde önemli bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Karabat, “Kuvvetli hiçbir ciddi dayanağı olmadan tutuklanan belediye başkanımızın arkasındayız.” açıklamasında bulundu.

CHP Heyeti ve Ziyaret Engeli

Karabat, İstanbul milletvekilleri Enis Berberoğlu, Gamze Akkuş İlgezdi, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve CHP'li belediye meclis üyeleri ile birlikte Esenyurt Belediyesi'ni ziyaret etmek istediklerini, ancak polis tarafından engellendiklerini ifade etti.

Seçilmiş Temsilcilerin Hakları

Karabat, belediye meclis üyelerinin denetleme görevlerini ifa etmek amacıyla kimliklerini ibraz ederek belediyeye girmek istediklerini belirterek, “Ancak polis bariyerlerini aşamadık. Sormak istiyoruz, kimi kimden korumak istiyorsunuz? Seçilmiş belediye meclis üyelerimizin hukuki haklarını engelleyerek kayyumu mu korumak istiyorsunuz?” şeklinde konuştu.

Hukuksuz Tutuklamalara Tepki

Ahmet Özer'in, "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklanmasının hukuksuz olduğunu ileri süren Karabat, “Kuvvetli hiçbir ciddi dayanağı olmadan tutuklanan belediye başkanımızın arkasındayız ve kayyum gidecek, Ahmet Özer gelecek.” dedi.

Demokrasi Mücadelesi

Karabat, Esenyurt'ta halkın önemli bir destek verdiği Özer’in haksız yere tutuklandığını belirterek, “Gücünü milletten alanların yenilmeyeceğini biliyoruz.” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

Anayasa Vurgusu

Belediye meclis organlarının anayasa ile tanımlandığını hatırlatan Karabat, “Dolayısıyla anayasada tarif edilmiş organların görevinin yapılmasını engellemek anayasal bir suçtur ve gerekli suç duyurusunda bulunacağız.” açıklamasında bulundu. Kayyum atamasının anayasaya aykırı bir kararnameyle yapıldığını belirtti.

İlerleyecekler

Karabat, nihai olarak Ahmet Özer'in kurduğu aşevini ziyaret edeceklerini, ardından muhtarlar ve gazilerin derneğini ziyaret edeceklerini duyurdu. Ayrıca, cezaevinde bulunan Ahmet Özer ve diğer demokrasi tutuklularına selam gönderdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Esenyurt Belediyesi önünde konuşma yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Esenyurt Belediyesi önünde konuşma yaptı.

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