CHP'nin eski vekili Mehmet Göker'e dava açıldı: Göker 'işyeri dokunulmazlığını ihlal' suçlaması ile yargılanıyor

Yıkılması kararlaştırılan okul binasından Türk bayrağı ve Atatürk posterini alıp dönemin İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bayram'ın odasına giden eski CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, randevusuz girişine karşı çıkıldı. Göker ve dönemin CHP İl Başkanı Barış Ayten, özel kalem memuru kadının engellemelerine rağmen Bayram'ın makamına girdi.





Göker, toplantıda olan Bayram'a, "Gümüşlüğünüze gösterdiğiniz özeni Atatürk'ümüze ve bayrağımıza da göstermenizi temenni ediyorum. Gazi İlkokulu'nun yıkıntılarını kapatmak için bunları kullanamazsınız. Oradan almayı unuttuklarınız bir ulusun bayrağı ve bir ulusun kurucusudur. Sizi bu değerlerimize saygılı olmaya davet ediyorum" diye konuştu.





Bayrak ve posteri Mahmut Bayram'ın makamındaki koltuğa koyan Göker ve Ayten, "Toplantınıza devam edebilirsiniz" diyerek odadan çıktı. Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bayram, Göker'i hiçbir tepki göstermeden dinledi. 2019'da Burdur İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden alınan Mahmut Bayram, Mehmet Göker'den şikayetçi oldu.

Göker'in milletvekilliği 14 Mayıs 2023 seçimleriyle sona erdi. Göker hakkında 'İşyeri dokunulmazlığını ihlal' suçlamasıyla Ankara 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2 yıla kadar hapis cezası talep edilen dava açıldı.

CHP'Lİ ESKİ VEKİL MEHMET GÖKER İFADEYE ÇAĞRILDI

Burdur Ağır Ceza Mahkemesi Mehmet Göker'i hakkındaki suç duyurusundan dolayı ifadeye çağırdı. İfadesini veren Göker Atatürk posteri ile Türkiye bayrağının ardiyeleri kapatmak amacı ile kullanıldığını ve bu duruma karşı hassasiyetini beyan etmek adına Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bayram'ın odasını ziyaret ettiğini söyledi. Bu ziyaretin ardından Bayram'ın kendisinden şikayetçi olduğunu belirten Göker 'yerimde kim olsa aynı şeyi yapardı.' sözleri de verdiği ifadede yer aldı.