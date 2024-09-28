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CHP'nin Kedisi Şero, Genel Merkez Bahçesine Gömüldü

Tedavi sürecinin ardından hayatını kaybeden Şero, CHP Genel Merkezi'nde anıldı ve defnedildi.

Yayın Tarihi: 28.09.2024 14:49
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 15:05
CHP'nin Kedisi Şero, Genel Merkez Bahçesine Gömüldü

Şero'nun Vefatı ve Anma Töreni

20 yıl boyunca Türk siyasetinin neşesi olan ve hayvanseverlerin sevgilisi haline gelen kedi Şero, tedavi gördüğü klinikte yaşamını yitirdi. Şero'nun ölümünü duyuran Dr. Tarkan Özçetin, "Hastanemizdeki tedavi sürecinin ardından bu sabah itibarıyla hayatını kaybetmiştir." dedi.

Defin Töreni

Şero, CHP Genel Merkezi'nde gerçekleşen bir törenle gömüldü. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 2004 yılında Genel Merkez inşaatında dünyaya gözlerini açan Şero'nun anısına düzenlenen törene katılarak bu özel kediyi andı.

Bu anma etkinliği, Şero'nun parti tarihindeki yerini ve CHP camiasında bıraktığı izi gösteriyor. Şero, yaşamı boyunca pek çok insana sevgi ve mutluluk getiren bir simge haline geldi.

Tedavi gördüğü klinikte ölen kedi Şero, CHP Genel Merkezi'nin bahçesine gömüldü. Genel Başkan...

Tedavi gördüğü klinikte ölen kedi Şero, CHP Genel Merkezi'nin bahçesine gömüldü. Genel Başkan Özgür Özel, 2004'te partisinin Genel Merkezi binası inşaatında dünyaya gelen ve bugüne kadar burada yaşamını sürdüren Şero'nun defin törenine katıldı.

Tedavi gördüğü klinikte ölen kedi Şero, CHP Genel Merkezi'nin bahçesine gömüldü. Genel Başkan...

Tedavi gördüğü klinikte ölen kedi Şero, CHP Genel Merkezi'nin bahçesine gömüldü. Genel Başkan Özgür Özel, 2004'te partisinin Genel Merkezi binası inşaatında dünyaya gelen ve bugüne kadar burada yaşamını sürdüren Şero'nun defin törenine katıldı.

Tedavi gördüğü klinikte ölen kedi Şero, CHP Genel Merkezi'nin bahçesine gömüldü. Genel Başkan...

Tedavi gördüğü klinikte ölen kedi Şero, CHP Genel Merkezi'nin bahçesine gömüldü. Genel Başkan Özgür Özel, 2004'te partisinin Genel Merkezi binası inşaatında dünyaya gelen ve bugüne kadar burada yaşamını sürdüren Şero'nun defin törenine katıldı.

Tedavi gördüğü klinikte ölen kedi Şero, CHP Genel Merkezi'nin bahçesine gömüldü. Genel Başkan...

Tedavi gördüğü klinikte ölen kedi Şero, CHP Genel Merkezi'nin bahçesine gömüldü. Genel Başkan Özgür Özel, 2004'te partisinin Genel Merkezi binası inşaatında dünyaya gelen ve bugüne kadar burada yaşamını sürdüren Şero'nun defin törenine katıldı.

Tedavi gördüğü klinikte ölen kedi Şero, CHP Genel Merkezi'nin bahçesine gömüldü. Genel Başkan...

Tedavi gördüğü klinikte ölen kedi Şero, CHP Genel Merkezi'nin bahçesine gömüldü. Genel Başkan Özgür Özel, 2004'te partisinin Genel Merkezi binası inşaatında dünyaya gelen ve bugüne kadar burada yaşamını sürdüren Şero'nun defin törenine katıldı.

Tedavi gördüğü klinikte ölen kedi Şero, CHP Genel Merkezi'nin bahçesine gömüldü. Genel Başkan...

Tedavi gördüğü klinikte ölen kedi Şero, CHP Genel Merkezi'nin bahçesine gömüldü. Genel Başkan Özgür Özel, 2004'te partisinin Genel Merkezi binası inşaatında dünyaya gelen ve bugüne kadar burada yaşamını sürdüren Şero'nun defin törenine katıldı.

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