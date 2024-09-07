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CHP'nin Kurultayı: Belediyelerin Sesi ve Tartışmalar

CHP'nin kurultayında belediye başkanlarının söz hakkı sorunu öne çıktı. Mansur Yavaş, adalet ve iktidara geliş mesajları verdi.

Yayın Tarihi: 07.09.2024 17:31
Güncelleme Tarihi: 07.09.2024 17:31
CHP'nin Kurultayı: Belediyelerin Sesi ve Tartışmalar

CHP'nin "İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı" Tartışmaları

CHP'nin Ankara'da düzenlediği "İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı"nda belediye başkanlarının söz hakkı konusunda yaşanan tartışmalar dikkat çekti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, partisi çatısında yer alan 14 büyükşehir belediye başkanının sesinin duyulmasının önemine vurgu yaptı.

Belediye Başkanlarının Söz Hakkı

Kurultayda konuşan Yavaş, "Sadece iki başkanın konuşmasına izin verilirse, bu durum fitne ateşine odun atmak olur." diyerek, tüm başkanların görüşlerinin paylaşılması gerektiğini savundu. Yavaş, tüzük değişikliğinin hayırlı olmasını dilediğini belirtti.

İkna Olmanın Önemi

Yavaş, partinin sıkıntıları çözecek programları bir an önce hazırlayıp uygulamaya koyması gerektiğini belirtirken, "İnsanlar ikna olursa oy verir" ifadelerini kullandı. Yavaş, sosyal demokrat belediyelerin başarılı olduğunu ve bu başarıların devam edeceğini sözlerine ekledi.

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Vurgusu

Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş sözü veren Yavaş, bunun gerekliliklerine dikkat çekti. Yargı bağımsızlığının sağlanması gerektiğini vurgulayan başkan, Yavaş, insanların adalet duygusunun güçlendirilmesinin önemini dile getirdi.

Geçmişin Krizlerini Aşma Vurgusu

Mansur Yavaş, geçmişteki yasakların ve hukuksuzlukların yaratmış olduğu algıya karşı net bir tavır aldıklarını dile getirerek, "Bizler ilk seçimde iktidara geleceğiz" dedi.

Özgür Özel'den Aile Vurgusu

Kurultayın ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, belediye başkanlarıyla delegeyi selamladı. Özel, konuşmalar arasındaki çekişmelere son vermek adına birlik ve beraberlik mesajı verdi. Ekrem İmamoğlu da çatışma ortamının olmadığını, sürecin uzaması nedeniyle konuşma fırsatı bulduğunu belirtti.

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