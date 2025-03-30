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CHP'nin Maltepe Mitinginde Silahlı İki Şüpheli Hakkında Adli İşlem Başlatıldı

CHP'nin Maltepe Mitingi'nde silahla yakalanan iki kişiye para cezası kesildi, adli işlem başlatıldı.

Yayın Tarihi: 30.03.2025 16:37
Güncelleme Tarihi: 30.03.2025 16:41
CHP'nin Maltepe Mitinginde Silahlı İki Şüpheli Hakkında Adli İşlem Başlatıldı

CHP'nin Maltepe Mitinginde Güvenlik İhlali

CHP'nin Maltepe'de gerçekleştirdiği miting sırasında, tabanca taşıyan iki şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Pazar günü, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Maltepe Sahili Etkinlik Alanı'nda protokol kapısında iki silahlı kişinin bulunduğunu tespit etti. Yapılan incelemede, D.İ. (19) ve S.E. (25) isimli şüphelilerin üzerinde ciddi miktarda silah ve güvenlik malzemesi bulunduğu belirlendi.

Polis ekipleri, şüphelilerin üst aramasında iki havalı tabanca, iki telsiz, bu telsizlere bağlı kulaklıklar, kelepçe, polis ve koruma rozeti içeren cüzdanlar ile üzerinde yakın koruma yazılı iki kimlik kartı ele geçirdi.

Yapılan işlemler sonucunda, şüphelilere "Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Kanun" kapsamında toplamda 23 bin 954 lira ceza kesildi. Ayrıca, adli yönden süreç başlatılarak detaylı soruşturma devam ediyor.

CHP'nin Maltepe'de düzenlediği mitingde, üzerlerinde tabanca, polis ve koruma rozeti, yakın koruma...

CHP'nin Maltepe'de düzenlediği mitingde, üzerlerinde tabanca, polis ve koruma rozeti, yakın koruma yazılı kimlik kartı ele geçirilen 2 şüpheliye para cezası kesilirken, haklarında adli işlem başlatıldı.

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