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CHP'nin Narin Güran Cinayeti İçin Araştırma Komisyonu Önerisi

CHP Grup Başkanvekili Emir, Narin Güran cinayetiyle ilgili Meclis'te araştırma komisyonu kurulmasını talep etti.

Yayın Tarihi: 10.09.2024 15:56
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 15:56
CHP'nin Narin Güran Cinayeti İçin Araştırma Komisyonu Önerisi

CHP'den Narin Güran İçin Araştırma Talebi

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Diyarbakır'da yaşanan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Emir, Meclis'te bu olayın aydınlatılması adına bir araştırma komisyonu kurulmasını önerdi.

Narin Güran Cinayetinin Korkunç Boyutu

Emir, basın toplantısında yaptığı açıklamada, Narin’in öldürülmesinin yalnızca bir çocuk cinayeti değil, toplumsal vicdanı derinden sarsan bir insanlık suçu olduğunu vurguladı. Narin'in kaybolmasının ardından toplumun farklı kesimlerinin tepkileriyle bir aydınlanma sürecinin başlatılması gerektiğinin altını çizdi. "Cezasızlık Kültürü Sorunu Büyütüyor"

Bu tür olayların üstü örtülmeden, gerekli önlemlerin alınması gerektiğini belirten Emir, şu ifadeleri kullandı: "Her yıl yüzlerce çocuğumuz bu tür şiddet olaylarına maruz kalıyor. Artık bir çocuğumuzu daha kaybetme lüksümüz yok."

Meclis Araştırması Kaçınılmaz

Emir, Meclis'in yalnızca mevcut davalar için değil, genel olarak şiddet ve cinayet olayları için araştırmalar yapması gerektiğini açıkladı. Özellikle bu cinayetlerin ardındaki sosyolojik, psikolojik ve ekonomik nedenlerin gündeme taşınmasının zorunlu olduğunu vurguladı.

Yemin Töreni ve Ekonomi Sorunları Üzerine Değerlendirme

Emir, Kara Harp Okulu’ndan mezun olanların yemin töreninin ülke gündeminde gereğinden fazla yer bulduğunu belirterek, bu durumun yoksulluk ve işsizlikteki sorunları örtbas etme çabası olduğunu savundu. Bu tür törenlerin altında başka motivasyonlar arandığını ifade etti.

İşsizlik Rakamlarına Eleştiri

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan işsizlik rakamlarını da eleştiren Emir, resmi rakamların gerçeği yansıtmadığını ve kamuoyunun bilgilendirilmesi gerektiğini belirtti. Emir, resmi işsizlik rakamlarının yanı sıra, iş bulma ümidi kalmamış olan 3,2 milyon kişinin de işsizlik statüsünde değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Dilan Polat Davasına Tepki

Emir, Dilan Polat ve eşinin tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına da sert tepki gösterdi. Emir, her iki ismin işbirlikçileriyle birlikte tüm suç unsurlarının aydınlatılması gerektiğini dile getirdi. "Savcıları, adliyeyi ve kolluk güçlerini bir kez daha uyarıyoruz. Soruşturmayı genişletin," şeklinde uyarılarda bulundu.

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