CHP'nin Olağanüstü Kurultay Kararına İtiraz: Mahkemeye Başvuru

CHP'nin olağanüstü kurultay çağrısının iptali için mahkemeye başvuru yapıldı, belirtiler hukuki ve ceza hukuku açısından sakatlık taşıyor.

Yayın Tarihi: 24.03.2025 15:09
Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 15:09
CHP'nin Olağanüstü Kurultay Kararına İtiraz: Mahkemeye Başvuru

CHP'nin Olağanüstü Kurultay Kararı Mahkemeye Taşındı

Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve kurultay delegeleri Levent Çelik ile Hatip Karaaslan, CHP'nin olağanüstü kurultay kararının iptali için hukuki süreci başlattı. Mahkeme başvurusu, Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesine yapılırken, avukat Onur Yusuf Üregen dilekçede dikkat çekici ifadelere yer verdi.

Kuratay Çağrısı ve İtirazlar

Dilekçede, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 6 Nisan 2025 tarihinde Ankara'da gerçekleştirileceği belirtilen 21. Olağanüstü Kurultay için yaptığı çağrının, mevcut genel merkez yönetimi tarafından gerçekleştirildiği ifade edildi. Bu çağrının usul ve esas hatalarıyla dolu olduğu ve kurultayın sonuçlarının hukuken yok sayılması gerektiği ifade edildi.

Devam Eden Yargı Süreci

Ankara'daki süreç ile ilgili olarak, daha önce açılan kurultay iptal davalarının da sürdüğü ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ceza soruşturmasının devam ettiği kaydedildi. Dilekçe, bu durumun kurultayın hukuki olarak geçersizliğini ortaya koyduğunu vurguladı.

Talep ve Gerekçeler

Dilekçede, kurultayın iptali ve seçim sürecine dair tüm işlemlerin durdurulması talep edilirken, mevcut genel merkez yönetiminin yetkisiz olduğu ve yapılan çağrının kanunsuz olduğu ifade edildi:

"Bu soruşturma, kurultayın sadece hukuki değil, aynı zamanda ceza hukuku bakımından da sakatlandığını göstermektedir. Tüm bu nedenlerle mevcut Genel Merkez yönetimi yetkisizdir ve yaptığı kurultay çağrısı mutlak butlanla sakattır. Bu itibarla 6 Nisan 2025 tarihinde yapılması planlanan 21. Olağanüstü Kurultay’ın yok hükmünde sayılması ve geçersiz bir karar alınmasına yönelik girişimlerin durdurulmasını talep ederiz."

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