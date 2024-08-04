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CHP'nin Olağanüstü Kurultayı Sivas'ta Başlıyor

CHP, tüzük değişikliği ve program güncellemeleri için Olağanüstü Kurultayı'nı Sivas'ta gerçekleştirecek.

Yayın Tarihi: 04.08.2024 22:10
Güncelleme Tarihi: 04.08.2024 22:10
CHP'nin Olağanüstü Kurultayı Sivas'ta Başlıyor

CHP Tüzük Kurultayı Sivas'ta Başlayacak

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 6-9 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek Olağanüstü Kurultayı'nın sembolik açılışını 4 Eylül tarihinde Sivas'ta yapacak. Bu tarihi etkinlik, Sivas Kongresi'nin 105'inci yıl dönümü ile coinciding olacak.

Olağanüstü Kurultay Detayları

Parti Meclisi (PM) tarafından yapılan toplantıda, tüzük değişikliği ve program güncellemeleri için kurultayın toplanması kararlaştırıldı. Bu kritik etkinlik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında gerçekleştirilecek.

İlk Adım Sivas'ta

Açıklamalara göre, kurultayın sembolik açılışı Sivas'ta yapılacak ve bu toplantıya, Parti Meclisi üyeleri, Meclis Grubu ve İl Başkanları katılacak. Resmi kurultay ise 6 Eylül tarihinde başlayacak ve Ankara'da devam edecek.

Can Atalay'ın Durumu Ele Alınacak

PM toplantısında, Can Atalay ile ilgili olarak TBMM'nin 14 Ağustos günü olağanüstü toplantıya çağrılması için Meclis Grubu'na görev verildi. Bu süreçte, diğer siyasi partilerle iletişim kurularak en yüksek imza sayısı ile başvuru yapılması hedefleniyor. Başvuru, diğer parti temsilcileri ile birlikte Meclis Başkanlığına teslim edilecek.

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