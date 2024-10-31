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CHP'nin Olağanüstü MYK Toplantısı Esenyurt'ta Gerçekleşecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MYK'yı Esenyurt'ta olağanüstü toplantıya çağırdı.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 00:20
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 00:20
CHP'nin Olağanüstü MYK Toplantısı Esenyurt'ta Gerçekleşecek

CHP MYK Esenyurt’ta Olağanüstü Toplanıyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partinin Merkez Yönetim Kurulu’nu (MYK) Esenyurt İlçe Başkanlığı’nda olağanüstü bir toplantıya davet etti.

Toplantı Neden Yapılıyor?

Özel, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanması ile ilgili görüşmeler yapmak üzere bu toplantının düzenlendiğini belirtti.

Antalya Kampı İptal Edildi

Genel Başkan Özgür Özel, daha önce 1-3 Kasım tarihleri arasında Antalya’da yapılması planlanan kampı iptal ederek, milletvekillerini İstanbul’a yönlendirdiğini ifade etti. Özel, bu süreçte milletvekilleri ile bir araya gelerek yaşanan gelişmeleri değerlendireceklerini aktardı.

“Asıl Hedef Yurttaşlarımızın İradesi”

Özel, 3 Kasım Pazar günü Parti Meclisi’ni İstanbul’da toplayacaklarını da duyurdu. Bugün saat 13.30'da MYK’yı olağanüstü toplantıya çağırdığını belirten Özel, Esenyurt halkını ve tüm İstanbulluları saat 16.00’da Esenyurt Belediyesi önüne davet etti.

Özel, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Esenyurt Belediye Başkanımız Prof. Dr. Ahmet Özer’e 6 ay önce temiz kağıdı verenler, bugün Başkanımızı soyut iddialarla ve yıllar önce yazdığı bir kitaptaki ifadeleriyle tutuklamıştır. Burada asıl hedef, Esenyurt’taki yurttaşlarımızın iradesidir. Biz de bu yapılanlara en sert tepkiyi göstereceğiz ve bu alçak aklın planlarını boşa çıkaracağız.”

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