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CHP'nin Tüzük ve Program Yenileme İhtiyacı

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, partinin tüzüğünün ve programının yenilenmesi gerektiğini vurguladı. Hükümetin ekonomi politikalarına dair eleştirilerde bulundu.

Yayın Tarihi: 26.07.2024 16:02
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 16:12
CHP'nin Tüzük ve Program Yenileme İhtiyacı

CHP'nin Tüzük Yenileme Süreci

Gökhan Günaydın, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) olarak tüzük ve program yenileme sürecine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Kurultay Süreci

Günaydın, "CHP, tüzüğünü de programını da yenilemek durumundadır. Bunun için 4 Eylül'den 9 Eylül'e kadar sürecek bir kurultay tanımlandı." dedi.

Hükümetin Ekonomi Politikaları

Günaydın, hükümetin ekonomi politikalarının hanelere ve reel sektöre ciddi zararlar verdiğini ifade ederek, "Türkiye'de son 20 yılda gelir dağılımının en fazla bozulduğu yıl 2023 oldu." şeklinde konuştu.

Meclis Çalışma Takvimi

Günaydın, yerel seçimlerden sonra TBMM'nin etkin çalışmadığını belirtti. "Geçen hafta Meclis'teki tüm kanun tekliflerinin getirileceği söylendi. Ancak içeriği konusunda farklı düşündüğümüzü ifade ettim." dedi.

Şiddet Olayları ve Meclis Etkinliği

Günaydın, genel kurulda yaşanan arbede hakkında, "Her bir saatte kavganın çıktığı bir Meclis, bizim arzu ettiğimiz bir ortam değildir." dedi.

Yerel Seçim ve Kamu Hayvan Politikası

Yerel seçimler üzerine, "Biz bugüne kadar 5 miting yaptık. Seçim olursa CHP’nin galip çıkacağına inanıyorum." dedi. Ayrıca, sokak hayvanları ile ilgili düzenlemelere de değinerek, bu sorunun çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Toplum İçin Üretken Bir CHP

Günaydın, CHP'nin demokratik bir yapı içerisinde olduğunu belirtti. "CHP, tüzüğünü ve programını yenilemek durumundadır. Demokrasiyi içselleştiren bir partiyiz." ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, parlamento muhabirleriyle bir araya gelerek "Genel Seçim...

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, parlamento muhabirleriyle bir araya gelerek "Genel Seçim Sonrası Türkiye Değerlendirmesi" raporuna ilişkin bilgi verdi, soruları yanıtladı.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, parlamento muhabirleriyle bir araya gelerek "Genel Seçim...

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, parlamento muhabirleriyle bir araya gelerek "Genel Seçim Sonrası Türkiye Değerlendirmesi" raporuna ilişkin bilgi verdi, soruları yanıtladı.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, parlamento muhabirleriyle bir araya gelerek "Genel Seçim...

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, parlamento muhabirleriyle bir araya gelerek "Genel Seçim Sonrası Türkiye Değerlendirmesi" raporuna ilişkin bilgi verdi, soruları yanıtladı.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, parlamento muhabirleriyle bir araya gelerek "Genel Seçim...

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, parlamento muhabirleriyle bir araya gelerek "Genel Seçim Sonrası Türkiye Değerlendirmesi" raporuna ilişkin bilgi verdi, soruları yanıtladı.

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